NOVA PRIJETNJA?

Opasan virus Zapadnog Nila: Pacijent sa simptomima upale mozga leži u bolnici u Koprivnici

Opasan virus Zapadnog Nila: Pacijent sa simptomima upale mozga leži u bolnici u Koprivnici
U Općoj bolnici u Koprivnici ponovno je obavezno nošenje zaštitnih maski | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Infekcija VZN u ljudi nakon inkubacije od 2-6 dana (u rasponu od 2-14) najčešće prolazi bez simptoma ili asimptomatski (u približno 70-80 posto slučajeva)

U Općoj bolnici Koprivnica nedavno je primljen pacijent s područja Koprivnice s virusom Zapadnog Nila. Danica.hr piše da se zarazio na koprivničkom području te da ima srednje teške simptome upale mozga i moždane ovojnice.

Prema podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo, u županiji tri su osobe imale groznicu Zapadnog Nila tijekom prošle godine. Prije toga godinama nije bilo zabilježenih slučajeva: tek 2018. bilježi se šest oboljelih.

- Zbog toga je važno provoditi preventivnu dezinsekciju i informirati građane o važnosti provođenja preventivnih mjera koje doprinose sprečavanju razmnožavanja komaraca u njihovim sredinama - podsjećaju u Zavodu za javno zdravstvo u Koprivnici.

- Infekcija VZN u ljudi nakon inkubacije od 2-6 dana (u rasponu od 2-14) najčešće prolazi bez simptoma ili asimptomatski (u približno 70-80 posto slučajeva). U oko 20-30 posto inficiranih manifestira se kao akutna sistemska febrilna bolest praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima, zglobovima, simptomima od strane gastrointestinalnog sustava. Može se pojaviti prolazni makulopapulozni osip (u 25-50 posto oboljelih). Radi se o relativno blažem obliku bolesti koji se naziva groznica ZN, čiji simptomi nalik gripi traju od dva do pet dana. U manje od 1 posto inficiranih može se razviti teži oblik bolesti uslijed zahvaćenosti središnjeg živčanog sustava, sa simptomima meningitisa/upale moždanih ovojnica, encefalitisa i vrlo rijetko akutne mlohave klijenuti - objasnili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Najbolji način osobne zaštite je da se primjenjuju sredstva protiv komaraca tzv. repelenti u spreju na kožu, nošenje odjeće dugih rukava i nogavica, zaštita prozora i vrata ili terasa mrežama protiv insekata, boravak u klimatiziranim prostorima kada je to moguće. 

