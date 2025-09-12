Opasna bolest širi se Amerikom. Ne postoji cjepivo, doktori su zabrinuti: 'Moramo reagirati!'

Iako joj ime zvuči bezazleno, "ljubeća stjenica" (eng. kissing bug) prijenosnik je parazitske bolesti koja može imati smrtonosne posljedice. Chagasova bolest, dugo smatrana problemom ruralnih područja Latinske Amerike, sve više postaje zdravstvena prijetnja unutar Sjedinjenih Država. Novi izvještaj Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) upozorava da bolest možda već postaje endemska u SAD-u, što izaziva zabrinutost zdravstvenih stručnjaka i javnosti.

Rastući broj dokaza i lokalno stečenih slučajeva infekcije osporava dosadašnju klasifikaciju SAD-a kao neendemskog područja, potičući pozive na hitno podizanje svijesti i poboljšanje dijagnostičkih metoda.

Što je Chagasova bolest i kako se prenosi?

Chagasovu bolest uzrokuje parazit Trypanosoma cruzi. Glavni prijenosnici su triatominske stjenice, kukci koji sišu krv, a koji su dobili nadimak "ljubeće stjenice" jer ljude često grizu po licu, osobito dok spavaju.

Ovi se kukci danju skrivaju u pukotinama zidova i stropova, a noću izlaze u potrazi za hranom.

Ključno je razumjeti da se zaraza ne prenosi samim ugrizom. Nakon hranjenja, zaraženi kukac na koži ostavlja izmet koji sadrži parazite. Osoba se zarazi kada nesvjesno utrlja izmet u ranu od ugriza, oči ili usta. Jednom kada uđu u tijelo, paraziti se razmnožavaju i šire.

Osim putem kukaca, bolest se može prenijeti i na druge načine:

Konzumacijom sirove hrane kontaminirane izmetom zaraženih stjenica.

S majke na dijete tijekom trudnoće.

Transfuzijom krvi ili transplantacijom organa od zaraženog darivatelja.

Slučajnom izloženošću u laboratorijskim uvjetima.

Važno je napomenuti da se bolest ne širi s osobe na osobu poput prehlade ili gripe, niti putem povremenog kontakta sa zaraženima.

Simptomi: Od blage nelagode do smrtonosnih posljedica

Chagasova bolest razvija se u dvije faze, od kojih svaka nosi različite simptome i rizike.

Mnogi zaraženi, međutim, godinama ne znaju da nose parazita u sebi.

Akutna faza: Prvi znakovi upozorenja

Akutna faza nastupa ubrzo nakon infekcije i može trajati tjednima ili mjesecima. Simptomi su često blagi ili potpuno odsutni, zbog čega se lako mogu zamijeniti s običnom virozom. Mogu uključivati:

Vrućicu

Umor i bolove u tijelu

Glavobolju

Osip

Gubitak apetita, mučninu, proljev ili povraćanje

Jedan od specifičnih znakova je oticanje vjeđe, poznato kao Romañin znak, koje se javlja ako parazit uđe u tijelo kroz oko. Budući da se ovi simptomi često povuku sami od sebe, mnogi ne potraže liječničku pomoć, a bolest neprimjetno prelazi u kroničnu fazu.

Kronična faza: Tihi ubojica

Ako se ne liječi, infekcija ostaje u tijelu i nakon 10 do 20 godina može prijeći u kroničnu fazu. U ovoj fazi, parazit može uzrokovati ozbiljna i po život opasna oštećenja. Procjenjuje se da će 20 do 30 posto zaraženih razviti teške komplikacije, koje najčešće pogađaju srce i probavni sustav.

Najozbiljnije posljedice uključuju:

Srčane probleme: Nepravilan rad srca (aritmija), zatajenje srca i iznenadni srčani zastoj.

Nepravilan rad srca (aritmija), zatajenje srca i iznenadni srčani zastoj. Probavne probleme: Povećanje jednjaka (megaezofagus) koje otežava gutanje te povećanje debelog crijeva (megakolon) koje uzrokuje teški zatvor i bolove u trbuhu.

Sve veća prijetnja u SAD-u

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Chagasova bolest pogađa oko 8 milijuna ljudi diljem svijeta, a samo u SAD-u procjenjuje se da je zaraženo oko 280.000 osoba. Iako je većina tih slučajeva povezana s imigracijom iz endemskih područja, CDC sada upozorava na sve veći broj lokalno stečenih (autohtonih) infekcija.

Ljudski slučajevi zabilježeni su u osam saveznih država: Teksasu, Kaliforniji, Arizoni, Tennesseeju, Louisiani, Missouriju, Mississippiju i Arkansasu. Sama "ljubeća stjenica" pronađena je u čak 32 države, uglavnom na jugu zemlje. Stručnjaci smatraju da označavanje SAD-a kao neendemskog područja "održava nisku razinu svijesti i nedovoljno prijavljivanje slučajeva". Promjena statusa u endemski omogućila bi bolju edukaciju liječnika, učinkovitije praćenje i pravovremenu dijagnozu.

Trenutno ne postoji cjepivo protiv Chagasove bolesti. Prevencija je stoga ključna. Stručnjaci savjetuju brtvljenje prozora i pukotina u domovima, uklanjanje hrpa drva, kamenja i smeća u blizini kuće te korištenje insekticida i zaštitne odjeće. Rano otkrivanje i liječenje u akutnoj fazi mogu spriječiti razvoj teških kroničnih komplikacija, zbog čega je ključno potražiti savjet liječnika u slučaju sumnjivih simptoma, osobito ako živite ili ste boravili u rizičnim područjima.