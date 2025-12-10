Opasnog recidivista zaustavili u Splitu: Vozi bez dozvole, u autu imao sjekiru, metke i metadon

Policija je u Splitu zaustavila 27-godišnjeg višestrukog ponavljača prekršaja koji je vozio iako mu je vozačka dozvola trajno oduzeta. Rutinska kontrola u Hercegovačkoj ulici otkrila je puno više od prometnog prekršaja. Mladić je u vozilu skrivao sjekiru, streljivo i metadon. Zbog opasnosti od ponavljanja djela, odmah je sproveden u zatvor.

Otprije poznat policiji i pravosuđu

Splitska policija zaustavila je 27-godišnjaka 8. prosinca 2025. godine i utvrdila da upravlja vozilom unatoč tome što mu je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta. Dozvolu je izgubio zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a novu neće moći zatražiti sve do listopada 2026. godine.

No, prometni prekršaj bio je tek početak. Mladić je stari znanac policije, a to potvrđuje i njegov dosje. U posljednje tri godine već je tri puta pravomoćno kažnjavan zbog raznih prekršaja, a protiv njega se trenutno vodi još jedan sudski postupak. Upravo zbog činjenice da se radi o upornom ponavljaču, policija je od suda zatražila da mu se odredi zadržavanje kako ne bi nastavio s kršenjem zakona.

U automobilu držao sjekiru i streljivo

Tijekom pregleda vozila, policajci su otkrili zabrinjavajući sadržaj. Kod 27-godišnjaka su pronašli bočicu metadona, sjekiru, koja se prema zakonu klasificira kao oružje D kategorije, te streljivo za oružje B kategorije. Sav opasni materijal odmah mu je oduzet.

Zbog niza teških prekršaja, policija je sudu predložila oštru kaznu. Mora na 45 dana u zatvor, novčano su ga kaznili s 1450 eura, trajno mu oduzeli vozilo te sjekiru i streljivo.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanjem te je 27-godišnjaku određen istražni zatvor u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor na Bilicama. Konačnu odluku o visini kazne sud će donijeti tijekom tog razdoblja.