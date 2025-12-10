Obavijesti

News

Komentari 1
MLADIĆ U ZATVORU

Opasnog recidivista zaustavili u Splitu: Vozi bez dozvole, u autu imao sjekiru, metke i metadon

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Opasnog recidivista zaustavili u Splitu: Vozi bez dozvole, u autu imao sjekiru, metke i metadon
Foto: Ilustracija

Dozvolu je izgubio zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a novu neće moći zatražiti sve do listopada 2026. godine

Policija je u Splitu zaustavila 27-godišnjeg višestrukog ponavljača prekršaja koji je vozio iako mu je vozačka dozvola trajno oduzeta. Rutinska kontrola u Hercegovačkoj ulici otkrila je puno više od prometnog prekršaja. Mladić je u vozilu skrivao sjekiru, streljivo i metadon. Zbog opasnosti od ponavljanja djela, odmah je sproveden u zatvor.

Otprije poznat policiji i pravosuđu

Splitska policija zaustavila je 27-godišnjaka 8. prosinca 2025. godine i utvrdila da upravlja vozilom unatoč tome što mu je vozačka dozvola oduzeta i ukinuta. Dozvolu je izgubio zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a novu neće moći zatražiti sve do listopada 2026. godine.

No, prometni prekršaj bio je tek početak. Mladić je stari znanac policije, a to potvrđuje i njegov dosje. U posljednje tri godine već je tri puta pravomoćno kažnjavan zbog raznih prekršaja, a protiv njega se trenutno vodi još jedan sudski postupak. Upravo zbog činjenice da se radi o upornom ponavljaču, policija je od suda zatražila da mu se odredi zadržavanje kako ne bi nastavio s kršenjem zakona.

U automobilu držao sjekiru i streljivo

Tijekom pregleda vozila, policajci su otkrili zabrinjavajući sadržaj. Kod 27-godišnjaka su pronašli bočicu metadona, sjekiru, koja se prema zakonu klasificira kao oružje D kategorije, te streljivo za oružje B kategorije. Sav opasni materijal odmah mu je oduzet.

Zbog niza teških prekršaja, policija je sudu predložila oštru kaznu. Mora na 45 dana u zatvor, novčano su ga kaznili s 1450 eura, trajno mu oduzeli vozilo te sjekiru i streljivo.

Sud je prihvatio prijedlog za zadržavanjem te je 27-godišnjaku određen istražni zatvor u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor na Bilicama. Konačnu odluku o visini kazne sud će donijeti tijekom tog razdoblja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!
EVO KAKO SE BRANIO

Mladić koji je napao i opljačkao dva strana radnika u Zagrebu sin je naše poznate pjevačice?!

Počinitelj je, podsjetimo, tjelesno napao stranog državljana. Otuđio mu je novac i električni bicikl, a zatim je u obližnjoj Ulici Roberta Frangeša Mihanovića tjelesno napao drugog 31-godišnjeg stranog državljana
Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće
FOTO

Kako je počeo rat u Hrvatskoj: Rijetko viđene fotke užasa! Oprez, neke su uznemirujuće

Prvi otvoreni sukob u Domovinskom ratu bio je 1. ožujka 1991. u Pakracu, nastavno na 21. veljače kad je Sabor donio Rezoluciju o prihvaćanju postupka za razdruživanje SFRJ i Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka RH. Donosimo vam rijetko viđene fotografije iz 1991. koje su snimili fotoreporteri Associated Pressa
FOTO Ovo su osumnjičeni iz Osijeka koji su pali zbog tone 'trave'. Evo kako su prali novac
PRIVEDENI SU

FOTO Ovo su osumnjičeni iz Osijeka koji su pali zbog tone 'trave'. Evo kako su prali novac

U Osijeku je jučer provedeno uhićenje nekoliko osoba koje se sumnjiči da su djelovale kao dio zločinačkog udruženja uključenog u trgovinu drogom i pranjem novca. Osumnjičeni su privedeni istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni trojac povezuje se s nabavom i prodajom oko jedne tone marihuane na području Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025