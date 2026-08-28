Opća bolnica Zabok dobila stalnog bolničkog svećenika

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana dobila je stalnog svećenika za pastoralnu i duhovnu skrb pacijenata, njihovih obitelji i djelatnika, priopćeno je u petak nakon sastanka uprave bolnice s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije.

Novoimenovani bolnički dušobrižnik vlč. Ivica Šturlić, koji dolazi iz Donje Stubice, predstavljen je u srijedu na sastanku uprave bolnice s predstavnicima Zagrebačke nadbiskupije.

Pastoralnu skrb u bolnici dosad je, s obzirom na to da se ona teritorijalno nalazi na području te župe, vodila Župa sv. Barbare u Bedekovčini, no bolnica sada prvi put dobiva svećenika posvećenog isključivo njoj.

"Ovo je izvrsna vijest prije svega za naše pacijente, ali i za njihove obitelji te naše djelatnike. U bolnici smo spremni za suradnju i želimo da naš novi svećenik ovdje pronađe prostor i podršku za kvalitetan pastoralni rad", istaknula je ravnateljica bolnice Andreja Filija, podsjetivši da bolnica od preseljenja na Bračak ima kapelicu posvećenu svetom Ivanu Krstitelju.

Sastanku su, uz ravnateljicu Filiju i predsjednika Upravnog vijeća Petra Vrančića, prisustvovali pomoćni zagrebački biskup Marko Kovač, ekonom Zagrebačke nadbiskupije Domagoj Matošević te dosadašnji nositelj pastoralne skrbi u bolnici, župnik Župe sv. Barbare u Bedekovčini Željko Horvat.

Biskup Kovač istaknuo je važnost stalne prisutnosti svećenika među pacijentima, zahvalivši Župi sv. Barbare u Bedekovčini na dosadašnjoj pastoralnoj skrbi u bolnici. Predsjednik Upravnog vijeća Vrančić poručio je da uloga bolničkog svećenika nadilazi bolesničko pomazanje, obuhvaćajući i razgovor te duhovnu potporu pacijentima, obiteljima i djelatnicima.