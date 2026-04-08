Općinski sud u Zagrebu: 'Štrajk u Zvijezdi plus bio je zakonit'

Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćno je odbio tužbeni zahtjev tvrtke Zvijezda plus protiv Sindikata PPDIV zbog organizacije štrajka u trajanju od 26 dana 2025. godine, priopćio je sindikat u srijedu.

Sindikat je štrajk organizirao nakon neuspješnih kolektivnih pregovora i postupka mirenja, navodeći kako poslodavac nije želio sklopiti novi kolektivni ugovor kojim bi se osigurala materijalna prava radnika, uključujući regres, božićnicu i druge naknade.

Sud je utvrdio da su u konkretnom slučaju bile ispunjene sve zakonske pretpostavke za organiziranje štrajka te da se odredbe o suzdržavanju od industrijskih akcija ne mogu tumačiti kao apsolutna zabrana štrajka nakon neuspješnih pregovora.

Sindikat navodi i da poslodavac tijekom trajanja štrajka nije osporavao njegovu zakonitost, a tužba je podnesena tri mjeseca nakon njegova završetka i sklapanja kolektivnog ugovora. Sud je, dodaju, istaknuo i da je pravo na štrajk zajamčeno Zakonom o radu i Ustavom RH te predstavlja temeljno pravo sindikata koje se može ograničiti samo pod uvjetima propisanim zakonom.

U presudi od 1. travnja 2026. Općinski radni sud u Zagrebu utvrdio je da je štrajk bio usmjeren na ostvarenje legitimnih ciljeva radnika, što potvrđuje činjenica da je okončan sporazumom kojim su uređena sporna pitanja materijalnih prava, ističe sindikat u priopćenju. Smatraju i da presuda "predstavlja jasnu potvrdu da u situacijama kada kolektivni pregovori ne uspiju i kada ne postoji važeći dogovor o pravima radnika, pravo na štrajk ostaje zakonito i legitimno sredstvo sindikalne borbe".

Osim u Zvijezdi Sindikat PPDIV je, iz istih razloga, organizirao i štrajk u tvrtki PIK Vrbovec plus, koja je također bila u vlasništvu Fortenova grupe. I tu je poslodavac podnio tužbu radi utvrđenja da je štrajk nezakonit te je prvostupanjski postupak u tijeku, podsjeća sindikat.