SINDIKATI ZADOVOLJNI

Općinski sud u Zagrebu: 'Štrajk u Zvijezdi plus bio je zakonit'

Piše HINA,
Zagreb: Sindikat zaposlenih u poljoprivredi održao prosvjed podrške radnicima Zvijezde i PIK Vrbovca | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Sindikat je štrajk organizirao nakon neuspješnih kolektivnih pregovora i postupka mirenja, navodeći kako poslodavac nije želio sklopiti novi kolektivni ugovor

Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćno je odbio tužbeni zahtjev tvrtke Zvijezda plus protiv Sindikata PPDIV zbog organizacije štrajka u trajanju od 26 dana 2025. godine, priopćio je sindikat u srijedu.

Sindikat je štrajk organizirao nakon neuspješnih kolektivnih pregovora i postupka mirenja, navodeći kako poslodavac nije želio sklopiti novi kolektivni ugovor kojim bi se osigurala materijalna prava radnika, uključujući regres, božićnicu i druge naknade.

ODBILI PONUDU VLADE Britanija: Liječnici šest dana u štrajku, sustav gubi milijune
Britanija: Liječnici šest dana u štrajku, sustav gubi milijune

Sud je utvrdio da su u konkretnom slučaju bile ispunjene sve zakonske pretpostavke za organiziranje štrajka te da se odredbe o suzdržavanju od industrijskih akcija ne mogu tumačiti kao apsolutna zabrana štrajka nakon neuspješnih pregovora.

Sindikat navodi i da poslodavac tijekom trajanja štrajka nije osporavao njegovu zakonitost, a tužba je podnesena tri mjeseca nakon njegova završetka i sklapanja kolektivnog ugovora.  Sud je, dodaju, istaknuo i da je pravo na štrajk zajamčeno Zakonom o radu i Ustavom RH te predstavlja temeljno pravo sindikata koje se može ograničiti samo pod uvjetima propisanim zakonom.

U LOS ANGELESU Novi problemi na stadionu uoči SP-a! Radnici prijete štrajkom
Novi problemi na stadionu uoči SP-a! Radnici prijete štrajkom

U presudi od 1. travnja 2026. Općinski radni sud u Zagrebu utvrdio je da je štrajk bio usmjeren na ostvarenje legitimnih ciljeva radnika, što potvrđuje činjenica da je okončan sporazumom kojim su uređena sporna pitanja materijalnih prava, ističe sindikat u priopćenju. Smatraju i da presuda "predstavlja jasnu potvrdu da u situacijama kada kolektivni pregovori ne uspiju i kada ne postoji važeći dogovor o pravima radnika, pravo na štrajk ostaje zakonito i legitimno sredstvo sindikalne borbe".

Osim u Zvijezdi Sindikat PPDIV je, iz istih razloga, organizirao i štrajk u tvrtki PIK Vrbovec plus, koja je također bila u vlasništvu Fortenova grupe. I tu je poslodavac podnio tužbu radi utvrđenja da je štrajk nezakonit te je prvostupanjski postupak u tijeku, podsjeća sindikat.

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'
FOTOGRAFIJE NEREDA

Ovo je soba čelnice Samobora prije uređenja od 75.000 eura: 'Nisu oštećenja bila problem...'

Čelnica Samobora Petra Škrobot potrošila je 75.000 eura na dizajnerski novi ured, a pravdala je to oštećenjima i ruganjem izgledu ureda...Osim toga, grad ima minus od 8 mil. eura: 'To je zbog velikog ciklusa investicija'
Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'
'NIKAD SE NEĆE VRATITI'

Trumpova jeziva poruka: 'Cijela civilizacija će umrijeti večeras!'

Čitava civilizacija će večeras umrijeti i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to dogodi, ali vjerojatno hoće, napisao je Donald Trump
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami

