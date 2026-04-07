ODBILI PONUDU VLADE

Britanija: Liječnici šest dana u štrajku, sustav gubi milijune

Piše HINA,
Specijalizanti u Engleskoj krenuli u šestodnevnu obustavu rada nakon što su odbili Vladinu 'konačnu ponudu', dok British Medical Association upozorava na pad plaća i preopterećenost

Engleski liječnici specijalizanti u utorak su započeli šestodnevni štrajk nakon odbijanje ponude za koju je vlada ustvrdila da je konačna, a za koju Britansko liječničko udruženje (BMA) ističe kako da ne rješava višegodišnje smanjenje plaća i sve snažniji pritisak na osoblje. Štrajk započet tijekom uskrsnih blagdana trajat će do 13. travnja, nakon što je istekao 48-satni ultimatum premijera Keira Starmera. Vlada je sada povukla obećanje o financiranju 1000 dodatnih mjesta za specijalističko usavršavanje, navodeći kako je ta mjera bila uvjetovana prihvaćanjem sporazuma. Ministar zdravstva Wes Streeting rekao je da vlada nije spremna trošiti sredstva namijenjena pacijentima na nagodbu koju smatra neodrživom. Procijenio je da će štrajk zdravstveni sustav stajati oko 50 milijuna funti dnevno, odnosno 300 milijuna tijekom šestodnevne obustave rada (oko 343 milijuna eura).

Streeting je za Times Radio u utorak rekao da su specijalizanti dobili najveće povećanje plaća od svih skupina u javnom sektoru, no da su odbili ponudu bez davanja protuprijedloga.

Prošli mjesec, pozivajući sindikat da ponovno razmotri prijedlog laburističke vlade, rekao je da ponuda „ne može biti bolja od te”.

BMA zastupa oko 55 tisuća specijalizanata koji čine gotovo polovicu liječničke radne snage, piše Reuters. Od početka 2023. ta organizacija je održala desetak štrajkova zbog plaća, što uzastopne vlade smatraju preprekama smanjivanju listi čekanja.

