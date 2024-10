Općinskom karticom kupovao pidžame, pileće filete, Halidov CD, juneći but i donirao HDZ-u...

Nediljko Bubnjar osuđen je na splitskom Županijskom sudu na četiri godine zatvora.

Općinskim je novcem išao na privatna putovanja i vodio osobe koje nisu zaposlenici općine, a naložio je i da mu se isplate dnevnice i plate računi za gorivo, hotelski smještaj i hranu...

Osuđen je na četiri godine zatvora zbog tri kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, a u roku od 15 dana mora namiriti štetu od oko 130 tisuća eura i uplatiti je u općinski proračun.

Njega su dvije Uskokove optužnice teretile da je općinskim novcem plaćao privatne troškove koje je napravio u raznim ugostiteljskim objektima i trgovinama sportske odjeće i obuće, specijaliziranim trgovinama kožne galanterije, trgovinama za najam vozila te naplatnim postajama.

- Bio je načelnik jedne od najmanjih i najsiromašnijih općina s niti 1.300 stanovnika, a skoro svaki dan je jeo po restoranima i kupovao luksuzne stvari, poput odijela - kazala je sutkinja, prenosi Dalmatinski portal.

Gotovinu koju je dizao na bankomatu

Tužiteljica Daira Barović u završnoj je riječi navela kako je Bubnjar koristio proračunska sredstva za osobne potrebe. Neistinito je navodio kako je službenim automobilom putovao u službene svrhe. Na putovanja je vodio bliske osobe. Nalagao je zaposlenicama u računovodstvu Općine da mu isplate dnevnice, noćenja u hotelima, kao i konzumaciju hrane i pića. Kupovao je odjeću i kožnu galanteriju na teret Općine iako je bio svjestan da se radi o stvarima za osobnu upotrebu.

Boravio je u hotelima i sa sobom vodio suprugu, zubara, novinarku, stranačke kolege... Za većinu putovanja nije naznačena svrha, a nisu sastavljena ni izvješća.

Bubnjar je na teret Općine podmirio račune u brojnim restoranima u iznosu od najmanje 111 tisuće kuna. Računi ne sadrže radi kojeg su poslovnog događaja nastali, a ne navode se ni osobe koje su ugošćene.

Sutkinja je istaknula i kako je okrivljenik u trgovinama prehrambenom i mješovitom robom u najmanje 99 navrata kupio hranu, alkohol i drugu robu u iznosu od najmanje 70 tisuća kuna. Tu su i pidžama, donje rublje i papuče, Boss odijelo, cipele Timberland, tlakomjer... Kupovao je i građevinski materijal, opremu, alat, vrijednu bušilicu, svrdla, automobilske gume i tako dalje.

Našli su i račune za juneći but bez kosti, pileći file, CD Halida Bešlića, luksuzne muške parfeme, kao i dvije donacije stranci HDZ...

- S obzirom da ti računi ne sadrže te elemente i da su plaćani izvan radnog vremena, u kasnim noćnim i jutarnjim satima, ocjenjujem utvrđenim da se ta sredstva nisu koristila u službene svrhe, već da se optuženik, kako je naveo u obrani, relaksirao za privatne potrebe - navela je u završnoj riječi tužiteljica Barović.

Sve je to plaćeno poslovnim karticama općine, ukupno nešto manje od milijun kuna. Kaznena djela, za koja je na početku suđenja rekao da se ne osjeća krivim, počinio je u razdoblju od 2013. do 2017. te 2018. i 2019. godine. Uhićen je u siječnju 2020. no uskoro je pušten da se brani sa slobode.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Tada smo pisali da je oštetio općinu za milijunski iznos te je podignuta optužnica i protiv njegove zamjenice Kristine Erlić. Ona je dobila uvjetnu kaznu 2022. te je vratila novac koji je uzela iz općinske blagajne.

Za to vrijeme je Općina Škabrnja za školstvo, prema nalazu revizije, odvojila 345 kuna. Gorska služba spašavanja nije dobila ni lipe, ali je zato lokalni Nogometni klub Škabrnja zaslužio 183 tisuće kuna. Investiciju je pravdao ambicijom za ulazak u 3. Hrvatsku nogometnu ligu. Bubnjaru je to bio treći uzastopni mandat na čelu općine. Svaki put je glatko pobjeđivao.

- Pribjegao sam malo improvizaciji, bio sam svjestan da su to nekakve nepravilnosti. Ja se zakona ne držim slijepo, to su rekle i neke povijesne osobe. Bitno je da nema pronevjere i da nitko ne uzima za sebe - komentirao je Bubnjar nalaze revizije.

- To je malo brljavo, to izgleda ružno kad čovjek tako vidi. Ali kad se sve obrazloži, vidjet će se da je bilo sve na korist općine - objasnio nam je 2020. u razgovoru načelnik Škabrnje Nediljko Bubnjar.