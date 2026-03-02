OPEC+ najavljuje veću proizvodnju nafte od travnja

Proizvodnja bi od idućeg mjeseca trebala porasti za 206.000 barela dnevno, objavili su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman. 'Osmorka' je odlučila ponovo pokrenuti program normalizacije opskrbe "s obzirom na stabilne izglede za svjetsko gospodarstvo i trenutno zdrav odnos ponude i potražnje na tržištu, prema niskoj razini zaliha nafte", stoji u priopćenju objavljenom u nedjelju.

Anonimni izvori u OPEC+ bili su prošli tjedan naznačili da bi grupa na tržište mogla vratiti oko 137 tisuća barela dnevno i time signalizirati tek postupnu normalizaciju opskrbe.

Skupina od osam zemalja u okviru OPEC+ bila je još 2023. obustavila isporuku 1,65 milijuna barela dnevno, a u travnju prošle godine počela ih je postupno vraćati na tržište, uz ocjenu o "solidnoj potražnji".

U rujnu bili su na tržište vratili 411 tisuća barela dnevno da bi u četvrtom tromjesečju stali na kočnicu, uz dodatnih tek 137 tisuća barela dnevno. U prvom ovogodišnjem tromjesečju objavili su pauzu.

U nedjeljnom priopćenju osmeročlana grupa nije spomenula američko-izraelski napad na Iran ni iranski odgovor napadima na američke baze u regiji Perzijskog zaljeva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Tržišta pak strahuju od blokade Hormuškog tjesnaca kojim prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno, otprilike petina svjetskih isporuka. Iran je u nedjelju poručio da, zasada, ne namjerava zatvoriti tjesnac, ali brodari su usidrili stotine tankera u Perzijskom zaljevu, a skupina osiguravatelja najavila je da više neće pokrivati ratni rizik u toj regiji.

I Iran isporučuje naftu Hormuškim tjesnacem, a proizvodi oko 3,3 milijuna barela nafte dnevno i još 1,3 milijuna barela kondenzata i drugih tekućih ugljikovodika. Glavni je kupac iranske nafte Kina.

Globalna proizvodnja nafte na početku godine iznosila je 106,6 milijuna barela dnevno, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Direktor IEA-e Fatih Birol rekao je u nedjelju da su u kontaktu s velikim proizvođačima na Bliskom istoku, napominje Reuters, podsjetivši da agencija koordinira otpuštanje nafte iz strateških rezervi članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u slučaju krize.