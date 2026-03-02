Obavijesti

News

ZA NORMALIZACIJU OPSKRBE

OPEC+ najavljuje veću proizvodnju nafte od travnja

Piše HINA,
Foto: Antonio Parrinello

Skupina od osam proizvođača u sklopu organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika objavila je u nedjelju da će od travnja povećati proizvodnju za više od 200 tisuća barela dnevno, signalizirajući nešto brži tempo normalizacije opskrbe

Proizvodnja bi od idućeg mjeseca trebala porasti za 206.000 barela dnevno, objavili su Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman.  'Osmorka' je odlučila ponovo pokrenuti program normalizacije opskrbe "s obzirom na stabilne izglede za svjetsko gospodarstvo i trenutno zdrav odnos ponude i potražnje na tržištu, prema niskoj razini zaliha nafte", stoji u priopćenju objavljenom u nedjelju.

Anonimni izvori u OPEC+ bili su prošli tjedan naznačili da bi grupa na tržište mogla vratiti oko 137 tisuća barela dnevno i time signalizirati tek postupnu normalizaciju opskrbe.

Skupina od osam zemalja u okviru OPEC+ bila je još 2023. obustavila isporuku 1,65 milijuna barela dnevno, a u travnju prošle godine počela ih je postupno vraćati na tržište, uz ocjenu o "solidnoj potražnji".

U rujnu bili su na tržište vratili 411 tisuća barela dnevno da bi u četvrtom tromjesečju stali na kočnicu, uz dodatnih tek 137 tisuća barela dnevno. U prvom ovogodišnjem tromjesečju objavili su pauzu. 

U nedjeljnom priopćenju osmeročlana grupa nije spomenula američko-izraelski napad na Iran ni iranski odgovor napadima na američke baze u regiji Perzijskog zaljeva, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt.

Tržišta pak strahuju od blokade Hormuškog tjesnaca kojim prolazi 20 milijuna barela nafte dnevno, otprilike petina svjetskih isporuka. Iran je u nedjelju poručio da, zasada, ne namjerava zatvoriti tjesnac, ali brodari su usidrili stotine tankera u Perzijskom zaljevu, a skupina osiguravatelja najavila je da više neće pokrivati ratni rizik u toj regiji.

I Iran isporučuje naftu Hormuškim tjesnacem, a proizvodi oko 3,3 milijuna barela nafte dnevno i još 1,3 milijuna barela kondenzata i drugih tekućih ugljikovodika. Glavni je kupac iranske nafte Kina.  

Globalna proizvodnja nafte na početku godine iznosila je 106,6 milijuna barela dnevno, prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA).

Direktor IEA-e Fatih Birol rekao je u nedjelju da su u kontaktu s velikim proizvođačima na Bliskom istoku, napominje Reuters, podsjetivši da agencija koordinira otpuštanje nafte iz strateških rezervi članice Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) u slučaju krize.

OSTALO

