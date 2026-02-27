Obavijesti

PORUKA BUDIMPEŠTI

JANAF odgovorio na ultimatum kojeg je postavila Mađarska!

JANAF odgovorio na ultimatum kojeg je postavila Mađarska!
JANAF posluje odgovorno i u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena, poručuju iz JANAF-a....

Vezano uz ultimatume upućene JANAF-u, smatramo bitnim priopćiti da se razgovori među partnerima i saveznicima vode pristojno, argumentirano i na temelju činjenica. JANAF posluje odgovorno i u potpunosti u skladu s važećim sankcijskim režimima Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sigurnost opskrbe Mađarske i Slovačke nije ugrožena. Ruta preko JANAF-a postoji, već se koristi i ima dovoljne kapacitete da pokrije njihove potrebe za naftom. To potvrđuje i sama Mađarska koja danas traži puni transport preko JANAF-a, iako je donedavno neutemeljeno tvrdila da takav kapacitet ne postoji, stoji u priopćenju kojeg su iz JANAF-a uputili medijima.

Podsjećamo, MOL Grupa pozvala je u četvrtak Janaf da joj odmah pruži jamstvo kako će propustiti nesankcionirane pošiljke ruske sirove nafte koje joj stižu morem, a najkasnije do petka ili će Janaf snositi pravnu i financijsku odgovornost za svaku financijsku štetu nastalu zbog kašnjenja u dolasku potvrde transporta.

Iz JANAF-a dalje navode:

- Prošlog i ovog tjedna za mađarski MOL već su transportirane značajne količine nafte koja nije obuhvaćena sankcijskim ograničenjima, a do početka travnja u dolasku je ukupno još sedam tankera za istog korisnika JANAF-ovog naftovodnog sustava. Hrvatska energetska infrastruktura je spremna, pouzdana i dostupna za opskrbu koja je usklađena s pravilima EU i OFAC-a. To potvrđuje i primjer opskrbe kompanije NIS iz Republike Srbije gdje partneri zajednički ispunjavaju stroge sankcijske kriterije kako bi se osigurala potrebna produljenja i kontinuitet opskrbe u okviru važećih pravila - poručuju iz JANAF-a.

U nastavku priopćenja navode:

 - U tom kontekstu očekujemo da se odluke o nabavi i transportu prema Mađarskoj i Slovačkoj donose na temelju zakonitosti i usklađenosti sa sankcijama, a ne pod pritiscima ili ultimatumima. Ako postoje zahtjevi koji se odnose na naftu ruskog porijekla ili na subjekte povezane s Rusijom, oni se mogu razmatrati isključivo kroz strogi okvir sankcijskih kriterija EU i OFAC-a, uz punu pravnu provjeru, jasnu odgovornost i maksimalnu transparentnost. Zaključno, Hrvatska ne odbija opskrbu niti politizira energiju. Hrvatska i JANAF omogućuju opskrbu u skladu s propisima, dosljedno primjenjujući sankcije EU i SAD - poručuju iz kompanije...

