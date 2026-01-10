Obavijesti

Operacija Hawkeye: Američka vojska pokrenula veliki napad na militante ISIS-a u Siriji!

Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, poručuli su iz američke vojske nakon što su izvršili udare

Američka vojska izvela je više jakih udara na Siriju. Meta su im bili militanti Islamske države, javlja BBC.

- Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i objavljena 19. prosinca 2025. na zapovijed predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.Taj napad u zasjedi, koji je izveo terorist ISIS-a, rezultirao je tragičnom smrti dvojice američkih vojnika i jednog civilnog prevoditelja - naveli su iz Središnjeg zapovjedništva.

U priopćenju nije navedeno je li u udarima ima mrtvih.

- Naša poruka ostaje jasna i snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i eliminirati vas bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu - stoji u priopćenju iz SAD-a.

U napadu su uz američku vojsku sudjelovali i partneri, potvrdili su iz Središnjeg zapovjedništa (CENTCOM).

- Američke i koalicijske snage ostaju nepokolebljive u proganjanju terorista koji žele nauditi Sjedinjenim Američkim Državama - poručuju iz CENTCOM-a.

Američke i partnerske snage ispalile su više od 90 preciznih projektila na više od 35 ciljeva u operaciji koja je uključivala više od 20 zrakoplova, uključujući F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 Reaper te jordanske F-16, izjavio je američki dužnosnik za CBS News, javlja BBC.

