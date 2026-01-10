Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, poručuli su iz američke vojske nakon što su izvršili udare
Operacija Hawkeye: Američka vojska pokrenula veliki napad na militante ISIS-a u Siriji!
Američka vojska izvela je više jakih udara na Siriju. Meta su im bili militanti Islamske države, javlja BBC.
- Ovi udari dio su operacije Hawkeye Strike, koja je pokrenuta i objavljena 19. prosinca 2025. na zapovijed predsjednika Trumpa, kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca 2025.Taj napad u zasjedi, koji je izveo terorist ISIS-a, rezultirao je tragičnom smrti dvojice američkih vojnika i jednog civilnog prevoditelja - naveli su iz Središnjeg zapovjedništva.
U priopćenju nije navedeno je li u udarima ima mrtvih.
- Naša poruka ostaje jasna i snažna: ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i eliminirati vas bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu - stoji u priopćenju iz SAD-a.
U napadu su uz američku vojsku sudjelovali i partneri, potvrdili su iz Središnjeg zapovjedništa (CENTCOM).
- Američke i koalicijske snage ostaju nepokolebljive u proganjanju terorista koji žele nauditi Sjedinjenim Američkim Državama - poručuju iz CENTCOM-a.
Američke i partnerske snage ispalile su više od 90 preciznih projektila na više od 35 ciljeva u operaciji koja je uključivala više od 20 zrakoplova, uključujući F-15E, A-10, AC-130J, MQ-9 Reaper te jordanske F-16, izjavio je američki dužnosnik za CBS News, javlja BBC.
