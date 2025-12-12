Obavijesti

News

Komentari 21
UMORSTVO TRI POLITIKE PLUS+

Operacija 'Idi u zaborav': Plenki je po drugi puta pokopao dr. Franju Tuđmana. Evo kako...

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 7 min
Operacija 'Idi u zaborav': Plenki je po drugi puta pokopao dr. Franju Tuđmana. Evo kako...
Foto: PIXSELL/Express

NOVI EXPRESS Plenkovićeva politička strategija, zapravo, potpuno poništava osnovne političke teze na kojima je osnovan HDZ i koje je osmislio drugi Otac domovine, prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman

“Najprije me nazovu genijem, a potom ruše jedno za drugim sva moja gledišta”, rekao je jednom prilikom očajni Sigmund Freud, koji je savršeno prozreo perfidnu igru na demontaži njegova djela. Nešto slično događa se Franji Tuđmanu. Njegovu gipsanu bistu HDZ-ovci nose uzduž i poprijeko Hrvatske kao tijelo svetog Leopolda, zaklinju se u nj i recitiraju njegove parole, a onda nastave po svome, ostavljajući “izvornog Tuđmana” očerupanog kao pijetla. Ponavlja se situacija nalik na jugoslavensku, kad su lokalni partijaši govorili: “Tito, to smo svi mi”, a mislili su: “Svi smo mi Tito”...

