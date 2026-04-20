Bogić Bogićević hitno operiran: '91. se suprotstavio Miloševiću

Ivan Jukić
Bogić Bogićević u BiH je ostao zapamćen kao jedan od najvažnijih političkih aktera iz razdoblja raspada bivše Jugoslavije...

Bogić Bogićević, bivši član Predsjedništva SFRJ, operiran je danas u Općoj bolnici prim. dr. Abdulah Nakaš u Sarajevu. Naime, on je navodno slomio kuk, a operacija je protekla uspješno te se on oporavlja. O njegovom zdravstvenom stanju oglasio se prijatelj Nijaz Skenderagić.

- Bogić Bogićević jest slomio kuk i jutros je uspješno operiran. Prema mojim informacijama, trenutno je komunikativan i nije životno ugrožen - napisao je Skenderagić na Facebooku nakon što su mediji u BiH objavili da je Bogićević u kritičnom stanju.

Bogić Bogićević u BiH je ostao zapamćen kao jedan od najvažnijih političkih aktera iz razdoblja raspada bivše Jugoslavije. Javnosti je postao poznat po sjednici Predsjedništva u ožujku 1991., kada se odlučivalo o uvođenju izvanrednog stanja. Takvu je odluku snažno zagovarao tadašnji srpski predsjednik Slobodan Milošević, uz potporu dijela vojnog vrha, jer bi otvorila prostor za angažman Jugoslavenske narodne armije u Hrvatskoj i Sloveniji.

Bogićević je tada glasao protiv, čime je spriječena odluka koja je mogla ubrzati vojnu eskalaciju i potencijalni udar JNA. Njegov glas bio je presudan jer je razbio očekivanu nacionalnu podjelu unutar Predsjedništva, u kojoj se računalo da će predstavnik iz Bosne i Hercegovine podržati prijedlog.

- Ja jesam Srbin, ali ne po profesiji - rečenica je koja je ostala zapamćena. 
 

