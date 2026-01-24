Operna diva otkazala nastup u Trumpovu Kennedy centru

Operna zvijezda i dobitnica nagrade Grammy, Renee Fleming, otkazala je nastupe planirane za svibanj u Kennedy centru, usred vala otkazivanja u toj washingtonskoj instituciji otkako ju je preuzeo predsjednik Donald Trump.

U poruci na internetskoj stranici Kennedy centra navodi se da se Fleming, koja je u svibnju trebala nastupiti s Nacionalnim simfonijskim orkestrom, morala povući "zbog preklapanja u rasporedu".

Trump je prošle godine sebe imenovao predsjednikom Kennedy centra te je u njegov odbor postavio svoje saveznike. U prosincu je odbor institucije izglasao promjenu imena u Memorijalni centar scenskih umjetnosti Donalda J. Trumpa i Johna F. Kennedyja, ili skraćeno Trump Kennedy centar.

Od tada su se mnoge skupine i umjetnici povukli iz tog centra navodeći kao razlog Trumpovo preuzimanje.

Demokrati su, ističući da je ime centra utemeljio Kongres, ustvrdili da Trumpovo rebrendiranje nema zakonsku snagu.

Obitelj Johna F. Kennedyja osudila je promjenu imena kao narušavanje naslijeđa ubijenog predsjednika.

Prošle godine Fleming je odstupila s dužnosti glavne umjetničke savjetnice u centru navodeći kao razlog odlaske prethodnog vodstva te institucije.