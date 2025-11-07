Obavijesti

STALNI PROBLEM

Opet dronovi: Zračna luka Liege privremeno je zatvorena

Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Uočavanje dronova iznad zračnih luka i vojnih baza postala su stalni problem u Belgiji posljednjih dana i dovela do velikih poremećaja diljem Europe posljednjih mjeseci

Belgijska zračna luka u Liegeu nastavila je s letovima nakon privremenog prekida zbog uočenog drona, priopćila je u petak nacionalna služba kontrole zračnog prometa, što je drugi takav incident ovog tjedna. Služba kontrole zračnog prometa Skeyes priopćila je da je primila dojavu o dronu uočenom iznad zračne luke oko 07:30, zbog čega je zračna luka zatvorena na oko 30 minuta.

"Moramo svaku dojavu shvatiti ozbiljno", rekao je Kurt Verwilligen, glasnogovornik službe. Dodao je da su letovi nastavljeni. Dronovi uočeni iznad zračnih luka u glavnom gradu Bruxellesu i u Liegeu na istoku zemlje, u utorak su doveli do preusmjeravanja mnogih dolaznih zrakoplova i kašnjenja u polasku nekih koji su trebali poletjeti.ž

MISTERIJ U SAD-U Misteriozni dronovi zatvorili zračnu luku u New Yorku: Ovo je otišlo predaleko, pomozite nam
Misteriozni dronovi zatvorili zračnu luku u New Yorku: Ovo je otišlo predaleko, pomozite nam

Uočavanje dronova iznad zračnih luka i vojnih baza postala su stalni problem u Belgiji posljednjih dana i dovela do velikih poremećaja diljem Europe posljednjih mjeseci. U četvrtak su uzrokovala privremeno zatvaranje zračnih luka u nekoliko zemalja, među kojima i u Švedskoj.

Neki dužnosnici incidente su nazvali "hibridnim ratovanjem" Rusije. Moskva negira bilo kakvu povezanost s incidentima.

Belgijska vlada sazvala je u četvrtak hitan sastanak ključnih ministara i šefova sigurnosti kako bi se pozabavili tim „koordiniranim napadom“, kako ga je nazvao ministar obrane.

