Opet ispočetka: Nacionalni ispiti jedan imaju ključan problem

Piše Ana Dasović,
Foto: Igor Kralj/Canva

Zanimljivo je kako bolje rezultate na nacionalnim ispitima (i državnim maturama) postižu učenici u sredinama u kojima su temeljito i ozbiljno počeli analizirati rezultate te nastavu prilagođavati tome

Analiza onoga što učenici uče i nauče trebala bi biti ključna u obrazovnom sustavu. Ali ne u smislu konjičkih utrka, lista i kladionica, u što se posljednjih godina pretvara baš svaki podatak koji izlazi o školama - pa onda redamo škole po tome čiji su učenici najbolji maturanti, čiji su napisali najbolje nacionalne ispite, koje škole više troše, a manje daju petice...

