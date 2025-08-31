Obavijesti

Opet je klerikalna, desničarska revolucija zahvatila Hrvatsku

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Dijana Novak Krešić

Sudovi oslobađaju mladiće koji na televiziji urlaju ‘ZDS’, a policija pušta nasilnike da prijete organizatorima kulturnog događaja, piše Tomislav Klauški u novom broju tjednika Express

Ranih ratnih i pretvorbenih devedesetih tad opskurna i danas zaboravljena klerikalna aktivistica Ružica Ćavar obilazila je zagrebačka kina i sprejem pokrivala žensko međunožje na plakatima za film “Narod protiv Larryja Flinta”, dok je zahuktala HDZ-ova revolucija čistila knjižnice i školske lektire, javnu televiziju od zaposlenika i fonoteke radio postaja od jugoslavenskih bendova, čistila je serije, filmove, nepoćudne pjesme, kazališne predstave, sportske arhive, kao i ulice, trgove i antifašističke spomenike. Pa i ime predsjednikova omiljenog kluba.

