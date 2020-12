Opet ništa od dogovora oko Brexita, 'zapelo' je oko mora

Brexit treba biti finaliziran do 31. prosinca, a EU i Ujedinjeno Kraljevstvo se ne mogu dogovoriti oko ribarstva, pomorstva i toga hoće li Ujedinjeno Kraljevstvo ponovno pokušati prekršiti međunarodne trgovinske zakone

<p>Brexitu se ne nazire kraj, a do krajnjeg roka su preostala još 24 dana. U tih 24 dana, EU i Ujedinjeno Kraljevstvo moraju postići dogovor, sporazum se mora prevesti na jezike svih članica EU, Europski parlament ga treba ratificirati, a potom parlament Ujedinjenog Kraljevstva mora prilagoditi zakone sporazumu. Puno posla za nešto više od tri tjedna, a pregovori su još uvijek na mrtvoj točci.</p><p>Obje strane se još uvijek svađaju oko ribarskih prava u međunarodnim i britanskim vodama i pravilima tržišne utakmice. Pregovarači Michael Barnier (za EU) i Lord Frost (za UK) već neko vrijeme ne nalaze kompromisno rješenje za ova pitanja, pa su u priču morali ući i Boris Johnson i Ursula von der Leyen. U telefonskom razgovoru u ponedjeljak popodne koji je trajao 90 minuta, dogovoreno je da će se njih dvoje sastati kako bi potencijalno našli zajedničko rješenje. </p><p>Ukoliko se Brexit ne dogovori i ratificira do 31. prosinca, UK izlazi iz Europske unije u tzv. no-deal Brexitu, što znači da će se uvesti carinsko oporezivanje proizvoda iz EU koji ulaze u Ujedinjeno Kraljevstvo i obrnuto. Uz to, Ujedinjeno Kraljevstvo bi izgubilo brojne gospodarske povlastice na razini države ali i radne povlastice za svoje građane. </p>