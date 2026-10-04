Opet pogođen tanker. Iranci: Hormuški tjesnac neće biti otvoren dok se ne ispune uvjeti

Hormuški tjesnac neće biti ponovno otvoren dok se ne ispuni sedam iranskih uvjeta navedenih u lipanjskome privremenom sporazumu sa SAD-om, prenosi u nedjelju Nournews riječi predsjednika iranskoga parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa, nekoliko dana nakon što je Teheran primio odgovor Washingtona na svoj diplomatski prijedlog.

„Amerikanci, koji u medijima govore drugo, nedavno su preko posrednika iznijeli prijedloge. No moraju shvatiti da je razdoblje odugovlačenja procesa i diktiranja jednostranih zahtjeva završeno”, izjavio je Kalibaf.

„Stajalište Islamske Republike Iran potpuno je jasno i čvrsto te Hormuški tjesnac neće biti otvoren dok se ne ispuni naših sedam uvjeta, utemeljenih na Memorandumu o razumijevanju iz Islamabada.”

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u nedjelju da bi plan koji je Teheran iznio za rješavanje spora s Washingtonom mogao dovesti do ponovnog otvaranja Hormuškoga tjesnaca u roku od sedam dana ako bude prihvaćen.

Obraćajući se stranim veleposlanicima i diplomatima u Teheranu, Arakči je rekao da je Iran jasno objasnio svoje uvjete za ponovno otvaranje tjesnaca te da su oni povezani s obvezama koje bi Sjedinjene Države morale prihvatiti.

Dodao je da se Teheran nada da će Washington odabrati diplomaciju, ali je upozorio da je Iran spreman odgovoriti ako Sjedinjene Države ponovno odaberu vojnu akciju.

„Ako ponovno pribjegnu vojnim rješenjima, spremniji smo nego prije i poduzet ćemo sve što je potrebno za svoju obranu”, rekao je Arakči.

Tanker opet pogođen u Hormuzu

Tanker se ponovno našao pod vatrom u Hormuškom tjesnacu, izvijestila je u nedjelju britanska organizacija za pomorsku trgovinu (UKMTO) pozivajući se na kapetana broda.

Brod je pogođen zasad nepoznatim projektilom, pri čemu je oštećena strojarnica. Prema izvješću UKMTO-a, ozlijeđenih nije bilo.

Tjesnac, koji je na najužem dijelu širok tek 35 do 40 kilometara, postao je glavno žarište sukoba između Irana i Sjedinjenih Država.

Napadi na plovila u tom morskom prolazu, ključnom za globalnu trgovinu energentima, u posljednje se vrijeme ponovno redovito događaju.

Iran je od početka rata krajem veljače uvelike blokirao promet kroz tjesnac, prijetnjama i napadima na plovila. Američka vojska također napada iranske civilne brodove.