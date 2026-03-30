Opet porasla cijena nafte

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 1,18 dolara višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna od 113,75 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 2,60 dolara i stajao je 102,24 dolara. Trgovce su na početku tjedna zabrinule poruke iz Washingtona i Teherana. Prošli četvrtak američki predsjednik Donald Trump ponovo je u zadnji čas pomaknuo rok koji je bio odredio Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj puta do 6. travnja, zaprijetivši napadima na iransku energetsku infrastrukturu.

Izrael i SAD napali su u međuvremenu čeličane i nuklearna postrojenja u Iranu, a meta su im bili i tehnički fakulteti.

Iran je odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na Izrael i na američke baze i industrijska postrojenja u zemljama uz Perzijski zaljev. U Bahrainu i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima oštećene su talionice aluminija, uz obrazloženje da posluju s američkom vojskom i zrakoplovnom industrijom, prema izvješću novinske agencije Tasnim.

U nedjelju Trump je izjavio da se s Teheranom pregovaralo, "izravno i neizravno", a u ponedjeljak ponovo je zatražio otvaranje Hormuškog tjesnaca.

"Postignut je veliki napredak, ali ako dogovor uskoro ne bude postignut, iz bilo kojeg razloga, a vjerojatno će biti postignut, i ako Hormuški tjesnac ne bude trenutno otvoren, zaključit ćemo naš divni 'boravak' u Iranu dizanjem u zrak i brisanjem s lica zemlje svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i otoka Harg", napisao je američki predsjednik na mreži Truth Social.

Teheran je opovrgnuo pregovore sa SAD-om, poručivši da su američki prijedlozi, dostavljeni preko posrednika, "pretjerani i nerazumni". Sastanci posrednika u Pakistanu omeđeni su pak okvirom koji je utvrdio Islamabad i Iran u njima ne sudjeluje, pojasnio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.

Jemenski pokret Ansar Allah uključio se prošli vikend u sukob, ispalivši nekoliko raketa na Izrael. Trgovci strahuju da bi pokret mogao omesti isporuke saudijske nafte preko Crvenog mora.

"Sukob više nije koncentriran na Perzijski zaljev i na područje oko Hormuškog tjesnaca, već se protegnuo i na Crveno more i na Bab El-Mandeb koji spada među ključna svjetska uska grla za pošiljke nafte i naftnih derivata", napisali su u bilješci analitičari JP Morgana.

Saudijska Arabija preusmjerila je prošli tjedan iz Hormuškog tjesnaca u Crveno more 4,658 milijuna barela nafte dnevno, pokazali su podaci analitičke tvrtke Kpler.

Ako izvoz iz saudijske luke na Crvenom moru Yanbu stane, nafta će morati krenuti prema egipatskom cjevovodu Suez-Mediteran (SUMED), objasnili su u JP Morganu.

U takvim uvjetima tržište sada očekuje konkretne znakove stišavanja napetosti, ne samo prazne riječi, sažimaju raspoloženje u SEB-u.

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u petak bio jeftinij za 4,05 dolara i stajao je 118,11 dolara.