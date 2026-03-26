SAD i Iran razmijenili poruke

Cijene nafte opet porasle

Piše HINA,
Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 109 dolara, signalizirajući sumnje ulagača da će razmjena uvjeta SAD-a i Irana utrti put završetku rata.

Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 6,63 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 108,85 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,73 dolara i stajao je 95,05 dolara. Tržišta je sredinom tjedna razočarao odgovor Irana na američki plan koji bi trebao dokončati rat na Bliskom istoku. Washington je Teheranu poslao plan s 15 točaka, izvijestio je u srijedu New York Times, a informaciju je u četvrtak potvrdio i posebni američki zaslanik Steve Witkoff.

Izvori u pakistanskom ministarstvu vanjskih poslova rekli su turskoj novinskoj agenciji Anadolu da se "pomak" u pitanju potencijalnih razgovora SAD-a i Irana očekuje unutar 48 sati.

Iran još razmatra američki prijedlog, rekao je za Reuters u srijedu neimenovani visoki iranski dužnosnik, unatoč početnoj negativnoj reakciji, naznačivši da ga Teheran nije definitivno odbio, napominje Reuters.

ENERGENTI Europska unija odgađa zabranu uvoza ruske nafte zbog Irana
U srijedu navečer SAD i Izrael ponovo su napali Iran, a Teheran je ponovo odgovorio napadima na Izrael i na američke baze u zemljama u Perzijskom zaljevu.

Egipat, Turska i Pakistan nude pak posredovanje, ali Iran naglašava da posrednici ne mogu zajamčiti poštivanje uvjeta.

U srijedu navečer Teheran je preko posrednika službeno odgovorio Washingtonu na dostavljeni plan, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.

TRŽIŠTE ENERGENATA Plenković: 'U Hrvatskoj neće biti nestašice goriva. Europa je u potpunosti ovisna o drugima'
Iran ističe, između ostalog, da je suverenitet nad Hormuškim tjesnacom njegovo "prirodno i zakonito pravo", ali i jamstvo da će druga strana poštovati dogovoreno, navodi Tasnim, i sada čeka odgovor na dostavljene zahtjeve.

Iranci su "sjajni pregovarači", rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, dodavši ipak da nije siguran je li "voljan s njima dogovarati kraj rata". 

Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio jeftiniji za 15,25 dolara i stajao je 116,96 dolara.

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dramatično stanje diljem Hrvatske: Vjetar ruši sve pred sobom, auti skroz uništeni!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu

