Cijene nafte poskočile su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 109 dolara, signalizirajući sumnje ulagača da će razmjena uvjeta SAD-a i Irana utrti put završetku rata.
Cijene nafte opet porasle
Na londonskom se tržištu barelom poslijepodne trgovalo po 6,63 dolara višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine, od 108,85 dolara. Na američkom tržištu bio je skuplji za 4,73 dolara i stajao je 95,05 dolara. Tržišta je sredinom tjedna razočarao odgovor Irana na američki plan koji bi trebao dokončati rat na Bliskom istoku. Washington je Teheranu poslao plan s 15 točaka, izvijestio je u srijedu New York Times, a informaciju je u četvrtak potvrdio i posebni američki zaslanik Steve Witkoff.
Izvori u pakistanskom ministarstvu vanjskih poslova rekli su turskoj novinskoj agenciji Anadolu da se "pomak" u pitanju potencijalnih razgovora SAD-a i Irana očekuje unutar 48 sati.
Iran još razmatra američki prijedlog, rekao je za Reuters u srijedu neimenovani visoki iranski dužnosnik, unatoč početnoj negativnoj reakciji, naznačivši da ga Teheran nije definitivno odbio, napominje Reuters.
U srijedu navečer SAD i Izrael ponovo su napali Iran, a Teheran je ponovo odgovorio napadima na Izrael i na američke baze u zemljama u Perzijskom zaljevu.
Egipat, Turska i Pakistan nude pak posredovanje, ali Iran naglašava da posrednici ne mogu zajamčiti poštivanje uvjeta.
U srijedu navečer Teheran je preko posrednika službeno odgovorio Washingtonu na dostavljeni plan, izvijestila je iranska novinska agencija Tasnim.
Iran ističe, između ostalog, da je suverenitet nad Hormuškim tjesnacom njegovo "prirodno i zakonito pravo", ali i jamstvo da će druga strana poštovati dogovoreno, navodi Tasnim, i sada čeka odgovor na dostavljene zahtjeve.
Iranci su "sjajni pregovarači", rekao je u četvrtak američki predsjednik Donald Trump, dodavši ipak da nije siguran je li "voljan s njima dogovarati kraj rata".
Odvojeni izračuni Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) pokazuju da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu bio jeftiniji za 15,25 dolara i stajao je 116,96 dolara.
