Kako stoji na stranicama Zagrebačkog holdinga, zbog puknuća cjevovoda privremeno su bez vode stanovnici Ilirske i Vojakovačke ulice na Jarunu. Opskrba pitkom vodom osigurana je autocisternama.

Zbog planiranih radova na vodoopskrbnom sustavu, bez vode su potrošači u dijelu Lašćinske ceste (od ulice Jordanovac do Bijeničke ceste) te ulicama Brestovac, Lipovac I, II i III, Šljivik, Rebar (od Lašćinske ceste do ulice Hrastik), Borik, Lašćinski Borovec, Smrekovac, Hrastovac, Jasenik, Veliki dol (od ulice Gorice do ulice Mali dol), Korito, Gorice i Gorički odvojak na Rebru.

Podsjetimo, ovo je već četvrti put da Zagreb ima problema s cjevovodom u zadnjih par mjeseci. Prvo je puknuo cjevovod na Selskoj ulici, u blizini križanja s Ozaljskom, a onda za desetak dana i nešto iznad prvotne lokacije, na križanju Baštijanove i Selske. Sredinom prošlog mjeseca cjevovod je puknuo i na Trešnjevci, ovog puta na predjelu Srednjaka.