Opet raste cijena goriva: Od sutra će prosječni tank benzina biti i za više od 8 kuna skuplji

Najveći svjetski proizvođači nafte dogovorili su kako će do kraja srpnja smanjivati proizvodnju nafte kako bi potaknuli oporavak cijene na svjetskom tržištu koja se strmoglavila zbog pandemije koronavirusa

<p>Prema neslužbenim informacijama, spremnik od 50 litara benzina mogao bi od utorka biti skuplji za oko osam i pol kuna, javlja portal cijenegoriva.info.</p><p>Prosječni spremnik dizela mogao bi poskupiti za oko sedam i pol kuna, a očekuje se da će porasti i cijena plina. Spremnik plina tako bi vozače mogao koštati šest kuna više nego dosad.</p><p>Inače, članica OPEC+, a to su zemlje najveći proizvođači nafte na svijetu, ponovno su dogovorile da će nastaviti smanjivati proizvodnju sirove nafte do kraja srpnja. Taj dogovor već su bile postigle za travanj i svibanj. Odgovor je to na drastičan pad cijene nafte, koja je u jednom trenutku bila pala čak ispod nule na američkom tržištu. Dogodilo se to prvi put u povijesti zbog smanjenja potražnje za naftom uzrokovano pandemijom korona virusa i naglim padom svjetske proizvodnje, prometa i trgovine. Ovim potezom članice OPEC+ uspjele su stabilizirati cijenu nafte i potaknuti njen rast. </p>