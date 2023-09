Opet rat u Nagorno-Karabahu? Azerbajdžan: Počela operacija protiv Armenaca. Napali su nas

Ministarstvo obrane Azerbejdžana danas je priopćilo kako je započelo 'anti-terorističku operaciju' u regiji Nagorno-Karabah koja je pod kontrolom Armenije, javlja BBC.

Tenzije su rasle mjesecima oko ove enklave koja je međunarodno priznata kao dio Azerbejdžana, a sad smo, čini se, stigli na korak od početka rata.

U utorak je ministarstvo obrane u Bakuu (Azerbejdžan) optužilo armenske snage za 'sustavno granatiranje' vojnih položaja i priopćilo da je odgovorilo pokretanjem "lokalnih, protuterorističkih aktivnosti s ciljem razoružavanja armenskih snaga i kako bi se osiguralo povlačenje njihovih formacija s teritorija naše zemlje".

⚡️BREAKING: The Azerbaijani Defence Ministry announced the beginning of anti-terrorist measures in #Karabakh "to restore constitutional order." pic.twitter.com/XCpziUiXnn