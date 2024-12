Opet se pojavili dronovi iznad New Jerseyja. Ovog puta su preletjeli iznad vojne baze

Nastavlja se saga s misterioznim dronovima u New Jerseyju. Vlasti su u petak izjavile da je nekoliko dronova ušlo u zračni prostor iznad mornaričke baze u New Jerseyju, piše ABC News.

- Svjesni smo preleta dronova. Nastavljamo blisku koordinaciju sa saveznim i državnim agencijama kako bi osigurali sigurnost našeg osoblja i operacija - poručili su iz mornaričke baze Earle.

Američka baza nije pojasnila kada se točno dogodio incident.

- Možemo potvrditi višestruke slučajeve neidentificiranih bespilotnih letjelica koje su ušle u zračni prostor iznad baze. Spremni smo odgovoriti na sve prijetnje - rekao je službenik za odnose s javnošću, Bill Addison.

Odjel za protupožarnu sigurnost New Jerseya savjetovao je ljude da se ne približavaju oborenim bespilotnim letjelicama. Guverner New Jerseyja Phil Murphy poslao je pismo predsjedniku Bidenu u kojem je izrazio zabrinutost zbog izvješća o bespilotnim letjelicama oko New Jerseyja.

- Stanovnici New Jerseya zaslužuju više konkretnih informacija o ovim dronovima i od kuda dolaze - stoji u pismu upućenom Bidenu. Guverner je upozorio na sve više teorija zavjera koje se šire društvenim mrežama.

O dronovima se oglasila i Bijela kuća koja je rekla da dronovi ne pripadaju stranoj državi.

- U ovom trenutku nemamo dokaza da dronovi predstavljaju prijetnju nacionalnoj i javnoj sigurnosti, ni da njima upravlja strana država. Odjel za domovinsku sigurnost i FBI istražuju ta viđenja i usko surađuju s lokalnom policijom kako bi prikupili resurse i informacije koje će nam pomoći da saznamo više o njihovom podrijetlu - rekao je savjetnik za komunikaciju Bijele Kuće John Kirby.

- Jedino objašnjenje koje su milijuni ljudi dobili je da ne vjeruju u ono što su vidjeli - kritizirao je rad vlade, predsjednik okruga Staten Island Vito Fossella.

- Stanovnici State Islanda zaslužuju odgovore. Građani ovog grada, savezne države i regije zaslužuju znati koji se vrag događa - rekao je Fossella.

Policija je i dalje ustrajna u svom stavu da dronovi ne predstavljaju opasnost.