Smrad spustio Boeing na bazu usred Atlantika. Ljudima pozlilo

Boeing 777-300ER kompanije SWISS na letu iz Chicaga za Zürich preusmjeren je 25. kolovoza 2026. na Azore nakon što se, prema navodima zrakoplovne tvrtke, kroz kabinu ekonomske klase proširio "oštar miris", zbog kojeg se nekoliko osoba osjećalo loše.

SWISS-ov let LX9 nalazio se otprilike na pola puta preko Atlantika kada je posada odlučila preusmjeriti zrakoplov u zračnu luku Lajes na otoku Terceira, stoji u priopćenju SWISS-a.

Piloti su proglasili izvanredno stanje kako bi dobili prioritetni tretman od kontrole zračnog prometa. Zrakoplov registracijskih oznaka HB-JNF sigurno je sletio u Lajes u 06:30 po lokalnom vremenu te je samostalno odrulao s uzletno-sletne staze. Sva 222 putnika i 16 članova posade napustili su zrakoplov na uobičajen način. Posadu su činila dva pilota i 14 članova kabinskog osoblja.

Iz SWISS-a su priopćili da je oko pet putnika i jedan član posade prošlo preventivne liječničke preglede nakon što su kratkotrajno osjetili simptome koji su uključivali iritaciju očiju, mučninu i glavobolju. Nikome nije bilo potrebno dodatno liječenje.

Zrakoplovna tvrtka još nije identificirala izvor mirisa. "U ovom trenutku ne možemo sa sigurnošću reći što je uzrokovalo oštar miris u kabini ekonomske klase", navode u SWISS-u. "Naši stručnjaci temeljito će pregledati zrakoplov."

SWISS je poslao zamjenski zrakoplov iz Züricha kako bi preuzeo putnike i posadu s Terceire. Dolazak zamjenskog leta u Zürich bio je predviđen 25. kolovoza u 22:15.

Ovaj poremećaj također je prisilio zrakoplovnu tvrtku na otkazivanje leta LX8 od Züricha do Chicaga 25. kolovoza, kao i povratnog leta koji je uslijedio. Iz SWISS-a su poručili kako organiziraju zamjenska putovanja za pogođene putnike.

Podaci o praćenju letova identificiraju HB-JNF kao Boeing 777-300ER. Zrakoplov je u Chicago stigao iz Züricha prije nego što je preuzeo noćni povratni let.

Ovaj incident uslijedio je nakon nekoliko nedavnih slučajeva u kojima su dim ili neidentificirani mirisi poremetili SWISS-ove dugolinijske letove. U srpnju je SWISS-ov Airbus A330 preusmjeren u Bangor u Maineu nakon što se u kabini pojavio dim. Istražitelji su taj incident kasnije povezali s kutijicom za punjenje slušalica koja je ostala zaglavljena i oštećena unutar sjedala.