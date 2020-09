Oporavila se od korone, a po izlasku iz bolnice saznala da su joj osim muža, umrla i dva sina

Majka i supruga nesretnih Durakovića također se borila s koronom, ali preboljela ju je. Na povratku iz bolnice saznala je kako su osim supruga, bitku s Covidom-19, izgubili i njezino dvoje sinova

<p>Nakon što je preboljela korona virus te su je otpustili iz bolnice na kućno liječenje, <strong>Emira Duraković</strong> iz Bugojnog u Bosni i Hercegovini, saznala je da su joj dvojica sinova preminula od pandemije. Adis i Haris Duraković izgubili su bitku sa korona virusom početkom rujna, no članovi obitelji nisu joj htjeli ništa govoriti dok se ne vrati iz bolnice. </p><p>- Taman sam se spremao reći joj. Prije nego što sam joj rekao, ona je mene pitala je li istina da i njih dvojica nisu izdržala - ispričao je za <strong><a href="http://rs.n1info.com/Region/a641003/Majka-iz-Bugojna-po-oporavku-od-korone-saznala-da-joj-je-kovid-uzeo-dva-sina.html?fbclid=IwAR1_R6RVRmz1gAfepGMsm9h8sQkifazwWVCq6XqP6Ww-6tWbhdhr8GWP3n8">N1</a></strong> <strong>Džemal Duraković</strong>, jedan od petero sinova, te je dodao kako je njegova majka rekla da je to predosjećala. </p><p>Osim sinova, Emira je izgubila supruga Hajrudina koji je također preminuo od posljedica virusa. </p><p>Obitelj je zahvalna medicinskom osoblju i liječnicima, no istaknuli su kako ih nitko od nadležnih predstavnika lokalne vlasti nije kontaktirao. Duraković je i sam bio jedan od pacijenata. Rekao je kako je bolnica bila puna te da medicinsko osoblje nije moglo sve stići. </p><p>- Posebno hvala mladom doktoru Deliću koji nas je liječio sa tri sestre i jednim medicinskim tehničarom. Oni su se borili sa nama kako su znali i mogli. Ujutro u 5 sati su nas znali probuditi da nam daju terapiju, jer nas je izuzetno mnogo bilo, i poslijepodne do 17 sati nikoga nema, jer ljudi imaju puno posla - priča Duraković. </p><p>Žao mu je što mu nisu dopustili da vidi tijela oca i braće, iako je tada već prebolio koronu. </p><p>- Obdukciju nismo mogli izvršiti, pa nemamo ni osnova za neke tužbe kao što je ranije govorio brat Emir - dodao je. </p>