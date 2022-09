Oporba ljuta jer vlada odbija raspravu o Ini: 'Mora otići cijeli Nadzorni odbor, ali i Plenković'

Nakon sjednice Predsjedništva Sabora u srijedu predstavnici oporbenih stranaka izrazili su nezadovoljstvo što su vladajući odbili da se na redovnoj sjednici raspravlja o aferi Ina, a odbijanje hrvatskih članova vodstva Ine da podnesu ostavke ocijenili su sramotom i tragedijom.

Peđa Grbin (SDP) smatra da zbog preprodaje Ininog plina trebaju ostavke dati ne samo hrvatski članovi Uprave, već i cijeli Nadzorni odbor, ali i premijer Andrej Plenković. „Mora otići Uprava, Nadzorni odbor, ali i oni iz Vlade koji su zatvorili oči, koji nisu vidjeli ili su sudjelovali u ovoj pljački”, rekao je Grbin na konferenciji za novinare nakon sjednice Predsjedništva Sabora na kojoj je odbijen prijedlog oporbe da se o aferi s plinom, odnosno o hrvatskoj energetskoj politici raspravlja na plenarnoj sjednici.

To što hrvatski članovi Uprave Ine još nisu podnijeli ostavke za Grbina nije sramota nego „nacionalna tragedija”. „Ali ne samo oni, nego i Nadzorni odbor koji nije vidio da im se pod nosom krade - svi moraju otići, od Uprave, NO-a, ministra koji je do jučer sjedio u NO-u, pa do onoga koji sjedi na vrhu piramide, a to je Andrej Plenković osobno", poručio je. Referirajući se na sjednicu Predsjedništva Sabora, Grbin je rekao da je oporba zatražila od Predsjedništva da joj se omogući dobivanje niza dokumenata koji bi im pomogli da otvore raspravu o hrvatskoj energetskoj politici, što nije prihvaćeno.

Predsjednik Sabora Jandroković smatra da on nema obvezu pribaviti i dostaviti te dokumente, rekao je Grbin te poručio: "Ako ništa ne krijete, ako ste i vi spremni da se priča s Inom raščisti do kraja, onda te dokumente dostavite", poručio je Jandrokoviću te dodao da će oporba "iskoristiti brojne parlamentarne mogućnosti rada" i doći do njih "na ovaj ili onaj način".

Vidović: Vlada ili nema odgovora na ili nešto skriva

Davorko Vidović (Socijaldemokrati) kazao je da je predsjednik Sabora na zahtjev oporbe da se na sjednici Sabora raspravlja o energetskoj krizi ponovno odgovorio negativno pa su uputili službeni zahtjev da se uvrsti u dnevni red, u čemu očekuju i podršku ostalih oporbenih stranaka.

Hrvatski parlament je, kaže, jedino pravo mjesto koje ne bi smjelo odšutjeti ono što je ključna tema života ljudi u ovoj zemlji jer 'Hrvatska izvjesno ide u neizvjesnu energetsku budućnost'. Ustvrdio je i da je afera u Ini otvorila brojne probleme koji se sustavno guraju pod tepih, od toga kako se upravlja javnim poduzećima do toga kako funkcionira sustav partijskog kadroviranja koje vidimo i sada kada predstavnici hrvatske države koje je imenovala Vlada odbijaju dati ostavku iz vrlo prozaičnih razlika jer bi ostali bez otpremnina.

„Vladajući ne žele o tome raspravljati u Saboru i to govori da Vlada ili nema odgovora na kapitalna pitanja koja tište građane ili nešto skriva od njih”, ustvrdio je Vidović.

Petrov: Plenkoviću to su ljudi koje si ti imenovao tamo

Božo Petrov (Most) pak ustvrdio je kako je vladajućima ukradenih milijardu kuna 'usputna stvar'. „Predsjednik Sabora, na čelu s vladajućom većinom, definirao je da milijarda kuna ukradenih iz Ine nije toliko velika, bitna stvar, pa neće održati izvanrednu sjednicu Sabora. Ono što se da zaključiti – kad je njima milijarda usputna, onda možete zamisliti opseg njihovog uobičajenog djelovanja, kada im je milijarda usput, gore, dolje. Jer, da je suprotno i da je to nešto nad čime se sablaznite, kao što se 90 posto Hrvatske sablaznilo, izvanredna sjednica bi bila idući dan", rekao je Petrov.

Sramotnim drži da hrvatski članovi Uprave Ine još nisu podnijeli ostavku. "Naravno da je sramota. Nisu treba li čekati da ih netko zovne. Trebali su ili od srama zbog nesposobnosti, jer im je netko maznuo milijardu ispred nosa sami otići bez da ih itko pozove, ili ih je trebalo smjestiti u zatvor. Jer, ako nisu nesposobni, a vidjeli su, znači da u sudjelovali u krađi. Sigurno nisu trebali biti još uvijek u Ini. Ili su trebali biti u zatvoru ili na Zavodu za zapošljavanje", ustvrdio je.

I Petrov za slučaj u Ini odgovornim drži Plenkovića. „Dragi gospodine Plenkoviću, to su ljudi koje si ti imenovao tamo. To je tvoja odgovornost, Ti si dao placet za te ljude", rekao je i zaključio kako su Plenkovićevi 'prsti u pekmezu' te da ništa takvog poput slučaja u Ini nije moguće bez članske iskaznice HDZ-a.

Benčić: Vladajuća većina oko ničega se ne želi dogovarati

Sandra Benčić (Zeleno-lijevi blok) izvijestila je da je predsjednik Sabora odbio uopće razgovarati o zaključcima koje je na jučerašnjoj sjednici donijela oporba, kao i uvrštenje rasprave o aferi Ina na dnevni red.

„Jandroković je kazao da će izabrati hoće li se raspravljati o tome ili ne ono što njemu više odgovara. To pokazuje način na koji se upravlja hrvatskim parlamentom i način na koji radi Vlada i općenito opisuje modus operandi HDZ-a - napravit ćemo ono što nama više odgovara”, ustvrdila je Benčić.

Parlamentarni rad je onemogućen jer se vladajuća većina baš oko ničega ne želi dogovarati nego ima stav da će napraviti ono što odgovara njima, a ne ono što je odgovornost prema građanima Hrvatske, ustvrdila je. Plenkovićeva Vlada unazadila koncept političke odgovornosti, a pad Oreškovićeve i Karamarkove Vlade bio je zadnji odgovorni politički potez HDZ-a.

Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) izvijestio je da su pokrenuli interpelaciju o radu Vlade kojom žele Vladi naložiti da se uvede zabrana, odnosno, moratorij na izvoz sirove nafte i plina koji se crpe na području Hrvatske. Pojasnio je da Vlada po zakonu ima pravo intervenirati kada dođe do poremećaja na tržištu, što je sada slučaj, zbog čega Vlada mora zabraniti izvoz. Takvim potezom zaštitili bismo naše sugrađane uoči na dolazeće zime, a taj bi plin bio drastično jeftiniji od uvoznog plina, smatra Pavliček. Vjeruje da bi vladajući čak i mogli prihvatiti taj prijedlog jer je u interesu svih građana i u duhu suverene politike u kojoj za vrijeme krize moramo gledati prvenstveno svoj interes. Najavio je i da će tijekom jeseni zatražiti izmjene Kaznenog zakona da se za one koji pljačkaju državnu imovinu, kao što je u slučaju Ine, uvede doživotna zatvorska kazna.

