Jandroković: 'Svi želimo čuti o posljedicama afere u INA-i, razlikujemo se u načinu'

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković poručio je u srijedu kako u suštini i oporba i vladajući žele vidjeti kakva je pozicija Hrvatske glede energetske stabilnosti i čuti o posljedicama afere u Ini, ali se razilaze u načinu na koji to obaviti.

Oporba smatra da se odmah treba ići na plenarnu sjednicu, a vladajući da to prvo treba raspraviti na nadležnom saborskom odboru, izjavio je Jandroković novinarima nakon sjednice saborskog Predsjedništva.

„Zaključili smo da ćemo idućih dana vidjeti kakav će biti rasplet situacije“, rekao je i najavio da redovno jesensko zasjedanje počinje u četvrtak, 15. rujna.

Do sredine prosinca, odnosno u ustavnom roku za redovno zasjedanje, Sabor će održati dvije sjednice, prvu od 15. rujna do 4. studenoga, a drugu od 16. studenoga do 15. prosinca.

Na dnevnom redu trenutno je 239 točaka, među njima 65 zakona vezanih za euro.

Dogovoreno je da se o točkama koje se tiču eura provede objedinjena rasprava, osim onih koji sadržavaju i nešto drugo osim prelaska s kune na euro, a planirano je da rasprava o euru bude u drugom tjednu zasjedanja.

Zašto nije sazvana izvanredna sjednica

Jandroković je također objasnio zašto nije udovoljio zahtjevu oporbe za izvanrednom sjednicom zbog energetske situacije i afere u Ini.

Sjednicu nisam mogao sazvati s obzirom na okolnosti, kazao je i podsjetio da po Poslovniku izvanredna sjednica mora biti sazvana ako to zatraže predsjednik Republike, Vlada ili većina zastupnika u Saboru.

No, u Poslovniku piše i da izvanredna sjednica može biti sazvana nakon konzultacija s klubovima parlamentarnih stranaka. „Budući da sam dobio informaciju da klubovi vladajuće većine ne smatraju potrebnim održavanje sjednice, nisam je ni sazivao“, naveo je.

Oporbi, koja nastavlja sa zahtjevima i traži da se prvi ili drugi tjedan zasjedanja provede rasprava o stanju u energetskom sektoru i u Ini, poručio je da bi trebali podnijeti konkretan prijedlog za raspravu o toj točki.

Šef HDZ-ova Kluba zastupnika Branko Bačić najavio je za 16. rujna sjednicu Odbora za gospodarstvo, na kojoj će se raspravljati temeljem dobivenih izvješća HERA-e i HROTE-a i stajališta Ministarstva gospodarstva.

Temeljem toga ćemo vidjeti kakav će biti zaključak odbora i hoće li biti preporuka da se s izvješćem odbora ide na plenarnu sjednicu, rekao je Jandroković.

Predsjedništvo je zadužilo Odbor za Ustav da u roku 30 dana dostavi prijedlog etičkog kodeksa za zastupnike, kako bi bio usvojen do kraja godine.

Jandroković je također rekao kako vladajuća većina ima 76 zastupnika, a zastupnica Reformista Natalija Martinčević otišla je u oporbu. „To je dovoljno, to je čvrsta većina“, kazao je.

Na upit koliko zastupnika broji oporba, uputio je da se to provjeri u oporbi.

Najčitaniji članci