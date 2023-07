Oporba o HDZ-ovu zakonu: 'Ako mu je ostalo mrvu obraza, Ustavni sud ovo neće dopustiti'

Kad misliš da ne može niže, onda te HDZ ponovno iznenadi. Pamtimo mi razdoblja kad se HDZ-ov popis birača podudarao s izvatkom iz matice umrlih, pamtimo i onu izradu lokalnog i regionalnog ustroja ranih '90-ih, kojim se raskomadala Istra u dva centra i dvije županije, pamtimo i ovaj postojeći Zakon s kraja '90-ih kada je Kastav završio u sedmoj izbornoj jedinici. Čovjek bi pomislio da smo nakon 20-30 godina svi malo skupa evoluirali, ali očito nismo, poručio je IDS-ov Emil Daus tražeći stanku uoči rasprave o Zakonu o lokalnim jedinicama, koji je dva dana prije odlaska na ljetnu dvomjesečnu stanku stigao na dnevni red Sabora.

U zadnji tren ga je Vlada uputila u proceduru. Naime, važeći Zakon, prema odluci Ustavnog suda, prestaje važiti 1. listopada. Ovaj prijedlog u prvom čitanju će se izglasati u petak, a obzirom da se u klupe vraćaju tek 15. rujna, za raspravu i amandmane u drugom čitanju imat će samo par dana.

Vlada kroji izborne jedinice po tome gdje imaju svoje gradonačelnike, dodao je Daus.

'Ako je od Ustavnog suda ostala mrva obraza, oni vam ovo neće dopustiti'

Oštre kritike HDZ-u je uputio i ostatak oporbe.

- Ovaj prijedlog Zakona doslovno sliči na vreću sa 100 zakrpa, neće izdržati ocjenu ustavnosti. Nisu se slušali preporuke Venecijanske komisije, nije se uključila struka, štoviše, struka vam je i jučer govorila na Odboru da nije dobar, da se temeljito treba izmijeniti, ništa niste poslušali. Prijedlog je politiziran, bilo vam je bitno kako ćete vi sebi to posložiti, a ne hoće li to uistinu odražavati volju birača - rekao je šef Mosta Božo Petrov dodavši kako je HDZ prijedlog radio po popisu birača, a ne stanovništva.

- A po popisu birača dođemo na to da gotovo 95 posto ljudi ima biračko pravo - rekao je.

Ako je od Ustavnog suda ostala mrva obraza, naglasio je, oni vam ovo neće dopustiti.

- Upućivanje u saborsku proceduru samo dva dana prije ljetne stanke je uistinu manipulacija i srozavanje parlamentarizma. Ovaj Zakon je i nastao na potpuno netransparentan i tipično HDZ-ov način u kuhinji stranačkih ljudi, koji su ovo pisali bez savjetovanja sa strukom. Plenković se hvali da nisu previše toga ni promijenili, a upute Ustavnog suda bile su jednostavne - glas u svakoj izbornoj jedinici morfa jednako vrijediti i zemljopisna kartografija se mora slijediti. Ovaj gerrymandering, koji ste uveli, je uistinu dokaz da je vaša namjera krojenje izbornih jedinica da se HDZ-u da prednost - poručila je zastupnica RF-a Katarina Peović dodavši kako će se sada kroz Zagreb jednim tramvajem moći proći kroz tri izborne jedinice.

Fascinantna je i nova podjela i odvajanje Splita i Solina, Čiova i Šolte na dva dijela, kao i krojenje osme izborne jedinice zbog ministra Olega Butkovića, dodala je.

'Ovaj Zakon je vrhunac HDZ-ove bahatosti'

Ovaj Zakon je vrhunac HDZ-ove bahatosti u zadnjih sedam godina, naglasio je predsjednik Suverenista Marijan Pavliček.

- Temelji se na registru birača, koji je sve samo ne točan i prema kojem imamo 496.000 birača više nego odraslih stanovnika po popisu iz 2021. I tu je kraj, u samom startu sve pada u vodu. Niste se držali preporuka Venecijanske komisije, niste uključili struku, oporbu, niste pratili prirodne granice određenih jedinica, kakve veze jedna Glina ima s, recimo, Čavlima? To je samo jedan od apsurda - kazao je upitavši HDZ-ovce zašto nisu uveli dopisno glasanje.

- Pa samo u Njemačkoj imate 200.000 Hrvata s pravom glasa, čega se bojite? Zato što ste ih otjerali pa im onemogućavate pravo glasa, odnosno moraju u konzularno predstavništvo 500 kilometara udaljeno. Zašto niste uveli kazne za one koji ne izlaze na izbore, odnosno obavezno glasanje? Mi smo jedna od rijetkih država koja ima najnižu stopu izlaznosti - istaknuo je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Davor Dretar, također, je kritizirao što Vlada nije omogućila elektronsko glasanje.

- Čuli smo od stručnjaka njihovo mišljenje, još jedan dokaz konstantne refeudalizacije od strane vladajućeg imperija i maltretiranje demokracije. Očigledno je da je jedini cilj ovog Zakona i izbora manipulacija, iskreno se nadamo da će Ustavni sud proglasiti ovo neustavnim - rekao je.

'Podijeli pa vladaj'

Predsjednica Zeleno-lijevog bloka, Sandra Benčić, kazala je kako će Zakon imati negativne ishode za temelje demokracije i ustavnopravnog poretka.

- Ovaj uradak možemo nazvati divide et impera, doslovno, podijeli pa vladaj jer više nemamo niti jednu izbornu jedinicu koja ne cijepa minimalno jednu županiju - poručila je naglasivši kako je HDZ napravio apsolutno sve suprotno od onog što je Ustavni sud rekao.

- Neovisno tijelo Šeks, Ressler i ekipa iz HDZ-a. Izlazimo na izbore s popisom birača u kojem imamo pola milijuna birača više nego odraslih stanovnika. Dragi građani, mi izlazimo na izbore s pola milijuna listića više nego što vas ima koji će moći glasati, a znate kome će ti listići ići - rekla je pa digla na noge Hrvoja Zekanovića.

- Oporba nije iznijela niti jedan konkretan prijedlog kako bi izborne jedinice trebale izgledati, zajedno se ne možete dogovoriti kako bi, a ovo ne valja, dogovorite se najprije među sobom o zajedničkom prijedlogu ili šutite - rekao joj je, a Benčić ga je podsjetila da je opozicija u službenu proceduru upućivala svoje prijedloge i tražila da se svi zajedno, i opozicija i vladajući, dogovore.

- Jedino što se opozicija ne dogovara na način na koji se vi dogovarate, Zekanoviću. Ne pomoću žetončića i novčića - odgovorila mu je, a Pavliček istaknuo da Zekanović, kao i u većini slučajeva, ovaj prijedlog sigurno nije niti pročitao.

- Vidio bi u javnom savjetovanju prijedloge oporbe, koji su svi redom odbijeni, kao i prijedlog pučke pravobraniteljice - dodao je.

'HDZ je ovim Zakonom oduzeo karakter demokratski uređene zemlje'

Način i razlozi zbog kojih se donosi ovaj Zakon, kao ni njegov sadržaj i posljedice koje će proizvesti, istaknuo je i Davorko Vidović, zastupnik Socijaldemokrata, nisu prihvatljivi.

- Nije dobro i pomalo je uvredljivo da je inicijativu za promjenu Zakona dao Ustavni sud, a da politika nije prepoznala potrebu da se promijeni, ne minimalno kao što se to ovdje naglašava, nego mi nužno trebamo cjelokupnu promjenu izbornog sustava, moramo restartati demokraciju u ovoj zemlji, koja je ozbiljno ugrožena. Nije prihvatljivo inzistiranje na 14 zastupnika u 10 jedinica. Ovo je bila prilika da jedan ozbiljan posao obavimo zajednički, propuštena je - rekao je.

Zastupnica Centra Dalija Orešković naglasila je kako je HDZ ovim Zakonom oduzeo karakter demokratski uređene države i demokratskog poretka.

- Ovo je još jedan HDZ-ov zakon po kojem će očito sljedeći izbori biti nelegitimni, a dobrim dijelom i neustavni jer se i nadalje frankeštajnske, šeksovske izborne jedinice kroje tako da krše granice županija - rekla je, a HDZ-ov Nikola Mažar odgovorio je kako za razliku od njih HDZ nije podnio prijedlog bez konzultacija.

- Ministarstvo je sa svojim stručnjacima dala ovaj Zakon - dodao je.

HSLS-ov Dario Hrebak, član vladajuće većine, poručio je kako se svi moraju složiti da je matematika egzaktna znanost.

- Pa je tako jedan matematičar i statističar napravio simulaciju i gle čuda, nema gerrymanderinga, nema velikog izbornog inženjeringa nego bi najviše od novog Zakona profitirao - tko - SDP, dobio bi dva mandata više, i HDZ, koji bi dobio jedan mandat više. Ne bi profitirali Most i Možemo, koji bi dobili jednako, a jedino bi tragičar, nažalost, tih izbora bio DP, koji bi izgubio dva mandata. Je li to cijena koju smo spremni platiti? Mislim da je. Ima li savršenog sustava? Mislim da ga nema , ali u ono što sam siguran je matematika i oporba bi trebala priznati da nekada treba vjerovati matematici - rekao je, a Pavliček ga upozorio da se ovdje matematika temelji na netočnim podacima - registru birača, koji nije točan.

- Složit ću se, ali rekao sam, savršenog sustava nema. A na registru birača je nešto na čemu ćemo svi zajedno morati raditi, nešto što ni SDP-ove ni HDZ-ove većine nisu zadnjih 10 godina uspjele pronaći rješenje - uzvratio je Hrebak.

'Zakon je toliko dobar koliko je Plenković dobar premijer'

HDZ-ov Damir Habijan je odbacio sve kritike i poručio kako su poslušali sve što je naložio Ustavni sud.

- Pokazao je Habijan da u Hrvatskoj postoje dvije stvarnosti - ona koju živi svi ljudi ove zemlje i ona u koju nas HDZ pokušava uvjeriti da postoji. Kažete da Zakon poštuje što je rekao Ustavni sud, po starom prijedlogu cijepale su se četiri županije, po novom - sedam, kako je za Boga miloga to bolje od onoga što je bilo i kako se to poštuje Ustavni sud? Peta izborna jedinica ima 21 posto više birača nego stanovnika koji su punoljetni, svaki peti birač u petoj izbornoj jedinici od Novske do Iloka ne postoji, a vi govorite o uravnoteženju. Peta bi trebala birati najviše 13 zastupnika, a zagrebačka 15, zašto biraju isto? Jer ste koristili nevaljale podatke - kazao je šef SDP-a Peđa Grbin.

Podsjetio je na jučerašnji pokušaj premijera Andreja Plenkovića koliko je dobar u obavljanju svog posla.

- E, pa ovaj Zakon je toliko dobar koliko je Plenković dobar premijer - rekao je.