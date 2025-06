Oporba o uhićenju Škorića: 'Korupcija je u prirodi HDZ-a'

Uhićenje bivšeg šefa HC-a Josipa Škorića, direktora u HAC-u Silvija Čambera i ostalih zbog sumnje u korupciju za oporbene saborske zastupnike 'nije ništa novo od HDZ-a jer jedino o čemu razmišljaju jest kako napuniti svoju džepove', te poručuju da je korupcija u njihovoj prirodi.

„Nije to ništa novo od HDZ-a, bilo od ministara, bilo državnih tajnika iz raznih ministarstava”, ustvrdila je SDP-ova Ivana Marković. Što se tiče Škorića, dodala je, izgleda da HDZ-u stvarno vrijedi ona 'dvaput je dvaput'. Nakon stanke zbog lokalnih izbora, naglasila je, HDZ je nastavio po starom, krenulo se ponovno s uhićenjem njihova kadra. Ispada da je, kada se dočepaju funkcija i javnog novca, sve o čemu razmišljaju jest kako napuniti svoje džepove ili, kao u slučaju Siska, kako si maksimalno dignuti plaću, poručila je Marković.

Marijana Puljak (Centar) ustvrdila je da 'HDZ, čini se, dlaku mijenja, ali ćud nikada'. Poput škorpiona ne mogu protiv svoje prirode, a u njihovoj prirodi, zbog koje su i pravomoćno osuđeni za korupciju, da uzimaju i daju mito i korumpiraju gdje god stignu, zaključila je.

Sandra Benčić (Možemo!) smatra da često imamo spektakularna uhićenja koja se prenose u realnom vremenu, a onda te stvari nekako potonu, prestanu se pratiti, ne vidimo epilog. Je li bilo malverzacija ili ne, napominje, to će se utvrditi u postupku, ali taj postupak više nitko neće pratiti jer će do njega doći za dvije, tri ili četiri godine kada će na naslovnicama biti neka druga spektakularna uhićenja. Cijeli proces, od otkrivanja do suđenja, postao je spektakl za javnost i to nije dobro, smatra Benčić.

Mi smo bili apsolutno protiv lex AP-a jer smatramo da javnost ima pravo znati i ne treba kažnjavati one koji daju informacije iz postupka ako nije tajan, međutim, mi ovdje imamo slučaj organiziranja prijenosa različitih uhićenja u realnom vremenu i ne znamo tko ga je organizirao, ali to nije dobar put, kazala je. „Pogotovo nije dobro što ne znamo što se događa s optužnicama za ljude koji su isto tako spektakularno bili uhapšeni prije više godina, a još nema optužnica. Rađenje spektakla od uhićenja nije primjereno modernim demokracijama”, ocijenila je.

Kujundžić: Volio bih dočekati dan bez afera

Ante Kujundžić (Most) je kazao da bi volio dočekati dan u kojem nećemo imati aferu. Kada, dodaje, na to naslonimo projekcije Europske komisije da iz Hrvatsku kroz korupciju izađe oko 11,5 milijardi eura i kada zbrojimo sve ono što mi znamo onda nam je potpuno jasno da mi imamo sustav koji može svakako osim samo ne način u koji se često kunu.

„Ove prakse su savršena slika mentalnog stanja našeg premijera, vidimo sustav koji je u djelatnom smislu bahat jer, pobogu, kako im nije dosta. Dvije kuće, tri kuće, četiri kuće, pet kuća, jedan auto, dva auta, tri auta, pa ima li kraja”, zapitao je.

Ono što Hrvatskoj definitivno treba, jest oduzeti svu imovinu takvim likovima i ne bih ja radio nikakvu magistralnu cestu prema Remetincu nego bih ih poslao na ulicu neka kopaju po smeću, mislim da je to jedino rješenje u ovakvoj situaciji, sugerira Kujundžić.

Svi ti ljudi, ističe, od Gabrijele Žalac pa nadalje, zadrže imovinu koju su stekli na ovakav način, žive negdje drugdje udobno jer ne žive hrvatsku stvarnost. Imamo sustav u kojemu dolaze jedni te isti, bez bilo kakvih kriterija, osim što nitko nije domoljub, vjernik niti živi tradicionalne vrijednosti kao oni i pod tim plaštem drpaju sve što mogu drpiti, ustvrdio je.