'SDP je četiri puta mijenjao zakon, a nijednom nije povećao status roditelja njegovatelja'

U javnom prostoru ovih dana se zaista s punim pravom naglašavaju potrebe osoba s invaliditetom, kao i sve ono što treba za njih činiti da bi bili punopravni članovi naše zajednice, istaknula je za saborskom govornicom HDZ-ova Nada Murganić u kontekstu optužbi na račun vladajuće većine vezanih uz roditelje njegovatelje i novi Zakon o osobnoj asistenciji.

Podsjetila je kako je Hrvatska, i to odlukom HDZ-ove Vlade, bila treća država koja je pristupila Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i to odmah šest mjeseci od njenog usvajanja 2007. godine.

- A u ovoj sabornici danas čujemo vrlo ružne riječi o tome da su HDZ i HDZ-ova većina bešćutna i neosjetljiva, da je Vlada sociopatska. Da li smo pokrenuli sve mehanizme na koje smo se obvezali? Jesmo. Jesmo li u dovoljnoj mjeri? Nismo. Ali zaista ustrajemo i na tome radimo. Napomenut ću da su od 2011. do 2015. godine Kukuriku koalicija i SDP četiri puta imali izmjene Zakona o socijalnoj skrbi i nijednom nisu povećavali status roditelja njegovatelja niti njegovatelja u financijskom iznosu. Isto tako, kada je HDZ-ova vlada 2018. i 2021. povećavala taj status od zatečenih 2500 na 4000, odnosno 4500 pa i 6000, ti isti su glasali protiv - kazala je pa istaknula protiv čega je još glasala oporba koja danas kritiziraju Vladu.

- Glasali su protiv ukidanja cenzusa za osobnu invalidninu, koju smo tri puta povećavali, glasali su protiv povećanja doplatka za njegu i pomoć, protiv da se poveća naknada udomiteljima, da se poveća naknada korisnicima usluga udomitelja, onima koji su smješteni u udomiteljske obitelji, protiv da im se podigne tzv. džeparac, odnosno naknada za njihove osobne potrebe, protiv njege djeteta s težim smetnjama, protiv povećanja zajamčene minimalne naknade... S time da su oni ograničili povećanje naknade da ne bi slučajno velike obitelji imale kumulativno previše naknada socijalne skrbi - navela je Murganić.

Naglasila je da cijelo vrijeme njena Vlada vodi računa o osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i roditeljima njegovateljima.

- Zakon o osobnoj asistenciji će voditi računa, koliko je to moguće, o svim našim udrugama, o svim našim osobama s invaliditetom i ima potporu Saveza osoba s invaliditetom. U raspravi se još puno toga može poboljšati i usmjeriti prema kvalitetnijim rješenjima - zaključila je.

Podsjetimo, vladajući su odbili oporbeni prijedlog da se roditeljima njegovateljima produži taj status za još šest mjeseci nakon smrti djeteta, a ne da odmah moraju trčati na burzu, ali su, nakon što su shvatili kako je to odjeknulo u javnosti, najavili kako će oni taj status produžiti i na još duži period - 10 mjeseci. No, bura se digla opet ovih dana nakon što je Vlada konačno, nakon dugogodišnjeg čekanja, donijela Zakon o osobnoj asistenciji. Iako Zakon uvodi niz noviteta koji su za pozdraviti, opet su roditelji njegovatelji ostali zakinuti. Samo u iznimnim slučajevima mogu koristiti za svoju djecu s teškoćama u razvoju osobnog asistenta. U slučaju da se radi o dvočlanom kućanstvu, dakle ako se radi o samohranom roditelju s djetetom, i ako u kućanstvu živi više osoba s invaliditetom. No, i u tim slučajevima imaju pravo na premalu satnicu korištenja usluge osobne asistencije - tek 22 sata mjesečno.

Najčitaniji članci