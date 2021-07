Saborska oporba oštro je kritizirala Izmjene Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, koje su se našle na saborskim klupama i koje je u Saboru predstavio državni tajnik Ministarstva znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.

Podsjetimo, u izmjene Zakona Ministarstvo znanosti i obrazovanja upustilo se nakon niza skandala koji su potresli tijelo koje provodi državne mature, jedan od ključnih mehanizama za transparentan upis na fakultete. Neke izmjene pokušavala je provesti i bivša ministrica Blaženka Divjak, kako bi postigla veću kontrolu nad radom NCVVO-a, uvodeći posebno Povjerenstvo koje je rješavalo žalbe na žalbe. To je dovelo do skandala na prošlom jesenskom roku, kad je nakon višestrukih žalbi odobren prolaz pristupnicima koji to nisu zaslužili.

Nakon objave slučaja u medijima, saznalo se i kako Upravno vijeće NCVVO-a već dugo nema sve članove, te nisu mogli sastaviti ni kvorum da se dogovore o zahtjevu za smjenom tadašnje ravnateljice Ivane Katavić. Zbog svega toga ministar Radovan Fuchs najavio je izmjene Zakona, no prijedlog koji je Vlada poslala u Sabor nije zadovoljio oporbu. Prijedlogom se uređuje unutarnji ustroj Centra donošenjem statuta, a ne zakonom, s tim da će suglasnost na statut, umjesto Hrvatskoga sabora, davati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Uvodi se i novo radno mjesto pomoćnika ravnatelja te uređuje sastav Upravnog vijeća Centra tako da se jedan član bira kao predstavnik radnika.

Obrazloženje da će se rasteretiti Sabor time što suglasnost na statut Centra više neće trebati davati Sabor, nego Vlada i da će to pridonijeti učinkovitosti rada Centra djeluje neuvjerljivo, ocijenio je Damir Bakić (Klub zeleno-lijevog bloka).

Nedopustivo je i da Centar krši Zakon i o radu ne izvješćuje saborski odbor, dodala je Sabina Glasovac (SDP) .

- Želimo li popraviti djelovanje te institucije i omogućiti joj neovisnost, ili ćemo je potpuno prepustiti ministarstvu i izgubiti mogućnost da netko izvana bude kritičar primjerice 'Škole za život' - upitala je Marija Selak Raspudić te zatražila da se Zakon povuče iz procedure. Istaknula je kako se NCVVO-u želi uzeti neovisnost stavljanjem "pod šapu” Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ukida se uloga Sabora uz opravdanje da se usporavaju procedure. Hoćemo li onda ukinuti cijelo predstavničko tijelo, upitale su Marijana Puljak i Anka Mrak Taritaš (Klub GLAS-a i Centra).

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Ivica Šušak rekao je da u Hrvatskoj ne postoji ni jedna javna ustanova na nacionalnoj razini čiji se temeljeni opći akt donosi uz suglasnost predstavničkog tijela.

- Izmjene će omogućiti Centru da efikasnije i brže uređuje svoje ustrojstvo i prilagođava ga na najbolji način - istaknuo je Šušak i odbio kritike na račun gubitka neovisnosti institucije.

Centar ne vrednuje rad ministarstva, već odgojno-obrazovni sustav na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, dodao je.

Zlatko Hasanbegović (DP) ocijenio je da će ovaj dan ući u povijest budući da Sabor nikada dosad nije raspravljao o radu Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Podsjetio je i na mnoge afere povezanih s tim centrom, od putovanja zaposlenika u Australiju, Jordan, Kanadu i SAD i javne nabave za košuljice za prijenos ispitnog materijala, do lažnih diploma i naknadnog upisivanja bodova na jesenskom roku mature.

- Problem oživljavanja kompromitiranog nedonoščeta obilježenog aferama i skandalima ne može se riješiti promjenom statuta, već korjenitim promjenama, u prvom redu kadrovskim, i novom vizijom hrvatske državne prosvjetno-obrazovne politike - poručio je Hasanbegović.