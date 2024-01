Oporba: Turudić je namjesnik volje Andreja Plenkovića i njegove saborske većine...

Prije rasprave o prijedlogu Vlade da se za glavnog državnog odvjetnika izabere Ivan Turudić oporba tražila stanku i obrušila se na prijedlog Banskih dvora nazivajući je skandaloznom, ali i opasanim činom. Predsjednik Sabora je pak uz citat Thompsonove pjesme: "Moj Ivane, pobratime mio" pozvao resornog ministra Ivana Malenicu da pred zastupnicima obrani vladin prijedlog. Oporba je ponavljala da je Turudić poznat po druženju sa Zdravkom Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, čovjek koji se nalazi u uskočkom spisu, koji je za sebe govorio da je određen HDZ-om i lagao pred saborskim tijelima te čovjek kojem je Ivo Sanader tepao da je 'naš dečko'.

- To je HDZ-ova politika borbe protiv korupcije i kriminala, čovjek koji je povezan s kriminalom, koji se spominje u uskočkim spisima, trebao bi biti jamac da će se država boriti protiv korupcije i koji jedva čeka primijeniti Lex AP - rekao je Peđa Grbin (SDP).

Dalija Orešković (SsiP) kazala je da Turudić od danas nije pravosudni dužnosnik, nego namjesnik volje Andreja Plenkovića i njegove većine. Uvjerena je da on neće dugo ostati na tom mjestu jer nitko u njega, osim HDZ-ove većine, nema povjerenja. Za Nikolu Grmoju (Most) jasno je da se HDZ želi zaštiti od mogućeg kaznenog progona i da informacije o njihovom kriminalu izlaze u javnost, a birat će ga većina u kojoj sjede i ljudi s optužnicama. Nakon njegovog izlaganja ih klupa su mu dobacivali. Grmoja uvjeren u dolazak Mosta na vlast poručio je da će odmah promijeniti ovaj zakon i provesti potrebne promjene u institucijama koje se bore protiv korupcije. Na to su mu dobacivali iz klupa, a Mostova je poručio:

- Što se bojite hapšenja? Nećemo hapsiti nego uhićivati - rekao je.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je kako je neprimjereno da iz redova zastupnika dolaze prijetnje o uhićivanju te pozvao zastupnike da to ne čine. HDZ-ovci su branili izbor Ivana Turudića za mjesto glavnog državnog odvjetnika navodeći da je sve transparentno, zakonito i javno.

Ministar Malenica branio je Turudića da je imao najbolji program i najuvjerljivije je istaknuo sve što treba poboljšati u radu DORH-a, a odgovorio je i na kritike oporbe napominjući kako možda nekome smeta promjena u DORH-u.

- Očito to kod oporbe izaziva određene traume i tjera im strah u kosti - kazao je Malenica.