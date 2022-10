Oporba uzvraća premijeru: 'Uskokovi optuženici drže mu većinu pa mu to nije problem'

Ja ne znam na koji način smo se vezali uz nekoga, jeste li vi vidjeli nekakav pokušaj rehabilitacije Dragana Kovačevića? Jedini koji mu je to omogućio bio je kolega poslan od strane vladajuće većine (Hrvoje Zekanović, op.a), a koji je pitao stvari koji se tiču njegove istrage pa je on iznosio svoju obranu. Mi smo pozvali svjedoka vremena - je li on uskočki optuženik, jest i odgovarat će za to, ali je čovjek kojeg su Andrej Plenković i ova Vlada 2020. imenovali za šefa Janafa. I kao takav, kao svjedok vremena ima određene informacije, poručio je Mostov predsjednik Antikorupcijskog vijeća Nikola Grmoja komentirajući ocjenu premijera Plenkovića da je smiješno što su na jučerašnje saslušanje oko INA-e pozvali optuženika USKOK-a.

Podsjetimo, na saslušanje su bili pozvani i on, bivši ministar Tomislav Ćorić, Plenkovićeva suradnica Tena Mišetić te bivši šef Janafa Dragana Kovačićeva kako bi rasvijetlili što se točno dogodilo na sastanku u Banskim dvorima 2018. i tko je naložio da se potpiše Memorandum kojim se hrvatska nafta preusmjerava u Mađarsku, a što je posljedično dovelo do sisačke rafinerije. Odazvao se jedino Kovačević, čija su otkrića odjeknula poput bombe. Naime, on je otvoreno, kao sudionik tog sastanka otkrio da je Plenković rekao Ćoriću da se Memorandum potpiše, iako se Ćorić nećkao, a on ga osobno ispred Janafa nije htio potpisati. A zato je HDZ prije samog saslušanja na sve moguće načine pokušao spriječiti sjednicu Antikorupcijskog vijeća.

'Bojali su se sučeliti argumentima s Kovačevićem'

Grmoja podsjeća da su neki u vladajućoj većini također uskočki optuženici pa to Plenkoviću ne smeta.

- Zanimljivo je da onima kojima uskočki optuženici drže većinu, glasaju za antikorupcijske zakone, za proračun, o kojima ovisi Vlada, sada imaju problem da netko dođe i kaže ono što zna - poručuje i dodaje kako su mogli doći na sjednicu pa sučeliti s Kovačevićem argumente.

- Bojali su se to napraviti i oporba je jučer ostvarila jednu pobjedu, koja ide u smjeru Hrvatske barem malo slobodnije od korupcije jer se uspjela oduprijeti nasrtajima HDZ-a da prvo zabrane Antikorupcijsko vijeće, onda da preko njihovih trabanata u liku jednog gospodina, za kojeg ne znam može li ga bilo tko tolerirati u javnosti, ometa rad sjednice u čemu nije uspio i onda smo dobili to priznanje da je premijer Plenković naredio zatvaranje sisačke rafinerije. I vrhunac jučerašnjeg dana je priopćenje INA-e u kojem kažu da se rafinerija ugasila uz blagoslov oba suvlasnika - istaknuo je naglasivši kako je INA potvrdila da je Vlada dala blagoslov za gašenje sisačke rafinerije.

A tko je Vlada, pita Grmoja.

- Je li samo ministar Ćorić, koji je to potpisao, ili je to predsjednik Andrej Plenković? Mi imamo sada samo dvije opcije - ili imamo iznimno slabog premijera, kojem ministri sami donose najvažnije strateške odluke, što je malo vjerojatno, ili imamo premijera koji nalaže odluke suprotne nacionalnim interesima. A ima i treća, i mislim da smo došli u tu fazu, da imamo premijera koji radi suprotno nacionalnim interesima, ali koji je uz to i slabić. Sjetite se da je nedavno tražio da članovi Uprave INA-e daju ostavke, a ljudi koje je on imenovao su odbili to napraviti - poručio je.

'Najveći MOL-ovi igrači su Plenković, Ćorić i ekipa koja je sjedila u Upravi i NO'

Komentirajući premijerovu današnju izjavu da je u Pragu razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom i rekao mu da prenese MOL-u da je ovaj model upravljanja INA-om neodrživ i da se to treba mijenjati, Grmoja ističe kako se "dečki u MOL-u ne bi mogli igrati da im to, navodno, naši dečki nisu omogućili."

- Tko su nama bili članove Uprave? Markotić, koji je bio MOL-ov igrač, imenovala ga Plenkovićeva vlada, Niko Dalić, jedini bivši član Uprave koji nije svjedočio u hrvatsku korist na arbitraži. Jesu li to hrvatski igrači ili MOL-ovi? Najveći MOL-ovi igrači, odnosno Orbanovi dečki, su Andrej Plenković, Ćorić i ova ekipa koja je sjedila u Upravi i NO, a da ne govorim o direktorima na nižim razinama poput Škugora i ostalih - rekao je.

Komentirao je i izjavu novog člana Uprave INA-e Miroslava Skalickog, koji ističe da je potpisani Memorandum o gašenju sisačke rafinerije bio dobar poslovni potez za INA-u.

- To može biti dobar poslovni potez za INA-u, čak i za Janaf koji je na osnovu toga zaradio, ali u jeku energetske krize, kada imamo nestašicu energenata, govoriti o tome da je dobar potez jeftino izvoziti hrvatsku naftu u Mađarsku, da je oni prerađuju pa nam je prodaju skuplje i, najluđe od svega, da hrvatski porezni obveznici plate taj link da se to može provesti je, ja ne znam kako se može nazvati drugačije nego teškom veleizdajom. Postoji nešto što su ekonomski interesi kompanija, a nešto što je energetska i nacionalna sigurnost. Njima očito ti pojmovi nisu najjasniji, ni Plenkoviću, ni Ćoriću, ni ovima koji su imenovani u Janaf i INA-u - zaključio je Grmoja.

'Plenković se dvije godine držao za uskokova optuženika Sauchu'

Ako je pozivanje Uskokovog optuženika u Sabor da svjedoči o saznanjima i informacijama koje ima na temu zatvaranja sisačke rafinerije takozvano "držanje za slamku opozicije", kako se zove držanje za Tomislava Sauchu dvije godine, tada Uskočkog optuženika, koji je tom istom premijeru Plenkoviću držao većinu, pita predsjednica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.

- Kako se to točno zove i za što se premijer držao ako se mi držimo za slamku? Neka na nam odgovori na to pitanje jer ne vidim problem da su Uskokovi optuženici, ako imaju saznanja o koruptivnim djelima u kojima su sami sudjelovali ili drugima vezano za to, pozvani na javna saslušanja. Ali, za razliku od premijera, mi ih ne pozivamo da sjede u saborskim klupama kao saborski zastupnici i da donose odluke od važnosti za ovu zemlju. To rade premijer i HDZ, a mi ih onda saslušavamo na okolnosti što su sve radili pod uputama HDZ-a kada su bili na pozicijama moći. To je razlika između nas i HDZ-a - naglasila je.

'Jad, čemer i tuga je što u Saboru sjede ljudi protiv koji se vode krivični postupci'

Jad, čemer i tuga, kako Plenković ocjenjuje oporbu, je to što u Saboru sjede ljudi protiv kojih se vode kazneni postupci, uzvraća i zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić.

- Iako je i meni bilo to gadljivo pa nisam ni došao na Antikorupcijsko vijeće, jad i čemer je da u Saboru sjede ljudi protiv kojih se vode krivični postupci, a jedan od njih je i Boris Milošević koji je bio potpredsjednik Vlade. Ako se protiv Dragana Kovačevića vodi postupak protiv Janafa, tako se vodi i postupak protiv Miloševića i još nekoliko saborskih zastupnika HDZ-a. Premijer mora imati ista mjerila za sve, a ne da za ovo kaže da je jad i čemer, a jadni čemerni ljudi mu sjede u Saboru. Tu se vidi da premijer nije dosljedan, da manipulira činjenicama i pokušava vrlo vješto u javnosti prikazati sebe kao nekakvog borca protiv korupcije, a ljudi protiv kojih se vode postupci su dio njegove većine - poručuje.

