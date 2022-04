Zastupnici 'rešetaju' novog ministra Filipovića na Odboru

Premijer Andrej Plenković stigao je na zajedničku sjednicu dva saborska Odbora sa svojim kandidatom za ministra gospodarstva Davorom Filipovićem, nasljednikom Tomislava Ćorića, kako bi ga predstavio zastupnicima.

Sva tri nova člana Vlade moraju proći ovu proceduru prije sutrašnjeg glasanja na plenarnoj sjednici.

PRATITE UŽIVO:

- Filipović je mlad čovjek, ima 38 godina, doktorirao je na Ekonomskom fakultetu s 26 godina, do sada je objavio više od 70 radova, obavio je i niz specijalističkih programa i tečajeva, bio je dva puta biran za zastupnika u Gradsku skupštinu, bio je i kandidat za gradonačelnika Zagreba, to je svima poznato, član je HDZ-a, vrlo je angažiran i uživa moje povjerenje. Vjerujem da će vrlo brzo preuzeti konce u važnom resoru - poručio je premijer.

Zahvalio je ministru Ćoriću koji je od samog početka bio s njim u Vladi, od 2016. godine.

- Uspjeli smo riješiti brojne izazove. Uloga budućeg minsitra će biti izrazito važna da i dalje pomažemo gospodarstvo, a i da se bavimo drugom temom, a to je čitav paket koji se odnosi na održivi razvoj i klimu. To je tema broj jedan. Da nema Covida i ruske agresije na Ukrajinu, to bi bila jedina tema o kojoj bismo govorili. I to će biti ključni pravac novog ministra - poručio je.

Zahvaljujući angažmanu Ćorića, na žalost nekih, a posebno SDP-a, naglasio je premijer, Vlada je realizirala LNG na Krku.

- Vjerujem da će Filipović biti dobar timski akter - rekao je Plenković.

Zastupnica Anka Mrak Taritaš osvrnula se na jučerašnju izjavu premijera da su Josip Aladrović i Boris Milošević dobrodošli ponovno u Vladu kad dokažu svoju nevinost, a da Ćorić ide u HNB.

- Za dva kanidata ste najavili da je riječ o posudbi igrača, a da je Filipović trajna zamjena. Što mislite kako će ići razgovori s novom vladom Slovenije, on nema iskustva u tom segmentu - upitala je premijera.

Plenković je potvrdio kako je točno da je Filipović tu trajno.

- A koliko će to biti, dva, tri, četiri mandata... vidjet ćemo - rekao je.

Što se tiče Slovenije, premijer je istaknuo kako on s njima razvija odličnu suradnju.

- Što se tiče nuklearne elektrane Krško, naravno da nuklearna energija najmanje utječe na emisiju stakleničkih plinova, mi dobivamo 15 posto naših potreba za strujom. Ukoliko Slovenija odluči graditi novi blok, a Hrvatska je u vlasništvu 50/50, Hrvatska je spremna pratiti tu investiciju. Očekujem tu otvorenu i transparentnu suradnju - istaknuo je.

SDP-ov Branko Grčić je poručio kako ima dojam da je ministar na odlasku zanemirao jednu važnu temu.

- A novi ministar, Splićanin kao i ja, ima ogromnu odgovornost da se riješi problem Brodosplita - rekao je,a premijer istaknuo kako se Vlada suočila sa strahotama dosadašnjeg upravljanja Brodosplitom.

- Izdavali smo jamstva više puta, ali oni očito imaju određene poteškoće što zbog poslovnih procesa, što zbog vjerovnika. Ne bih rekao da je ministar Ćorić zanemario taj problem i uvjeren sam da će dijalog nastaviti i Filipović, nevezano što je dijelom iz Sarajeva, dijelom iz Zagreba, a dijelom iz Splita, to mu je zadatak - dodao je Plenković.

Uskoro više...

Najčitaniji članci