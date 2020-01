Oporba: 'Zabranite alkohol i u svečanim ložama na stadionu'

Saborski zastupnici u četvrtak su raspravljali o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, koji predviđa rigorozne kazne, a kojima Vlada želi povećati sigurnost kod gledatelja.

Kako je ministar unutarnjih poslova na sjednici Vlade u studenom naglasio, sve mjere u ovom Zakonu usmjerene su prema prekršiteljima, a ne nikako prema navijačkim skupinama.No saborski zastupnici ističu kako to nije tako te da je intencija Zakona kažnjavati navijače i to na stadionima, na nogometnim utakmicama.

Izmjenama Zakona predlaže se uz kazneno i prekršajno sankcioniranje. Predviđene kazne za počinitelje su znatno veće, a omogućava se izricanje zabrane prisustvovanja određenim športskim natjecanjima.

Ovim prijedlogom proširuje kao prekršaj će se tretirati uništenje dijelova sportskog objekta i u slučaju manje materijalne štete. Do sada se to sankcioniralo samo u slučajevima kad bi šteta bila od 60.000 kuna.

Do sada su osobe pod utjecajem alkohola ili opojnih droga mogle odbiti ispitivanja alkoholiziranosti ili prisutnosti droga u organizmu i ući u sportske objekte bez sankcija. A ovim izmjenama uvodi se kao prekršaj i odbijanje podvrgavanju ispitivanja alkoholiziranosti ili prisutnosti droga u organizmu s ciljem smanjenja nereda.

Naime, na sportska natjecanja neće moći ulaziti oni koji napušu više od 0,5 promila alkohola u krvi, dok će navijači koji se zateknu na tribinama s tom količinom promila biti kažnjeni novčanom kaznom od 2000 do 15.000 kuna ili zatvorom do 30 dana.

Novim zakonom predviđeno je i kažnjavanje posjedovanja predmeta namjenjenih prikrivanju identiteta, nošenje kapi "fantomki". Pa će tako navijači koji će maskirati lice radi prikrivanja identiteta biti kažnjeni također novčanom kaznom od 2000 do 15.000 kuna ili zatvorom do 30 dana.

- Ne radi se o šalovima i kapama klubova nego o specifičnim predmetima koji su namjenjeni prikrivanju identiteta - istaknio je u četvrtak u sabornici državni tajnik u MUP-u Žarko Katić.

Također, predlaže se i propisivanje odredbe žurnog postupanja sudova u predmetima te se propisuje da su sudovi odluku o zabrani prisustvovanja određenom ili svim športskim natjecanjima dužni donijeti odmah ili najkasnije u roku osam dana.

Zakonskim prijedlogom utvrđuje se prekršajem i pozivanje, poticanje ili sudjelovanje u tučnjavi ili napadu na druge gledatelje, redare, službene osobe, sportaše ili druge osobe. Tu je kazna i rigoroznija, od 5000 do 25.000 kuna ili 30 do 60 dana zatvora.

- Očekuje se da će isključenje sa sportskog natjecanja počinitelja protupravnih ponašanja koja se predlaže uvrstiti u zakon dovesti do smanjenja angažiranja policije na provedbi mjera osiguranja iz nadležnosti policije, što će se odraziti i na smanjenje proračunskih sredstava - istaknuo je Katić.

Mostov Miro Bulj upitao je zašto se više naplaćuje alkoholiziranost navijača nego prekršaji u prometu. Poručio je Ministarstvu da prije riješe kriminalce u svečanim ložama.

- Hoćete li kontrolirati koliko se skupih vina popilo u svečanim ložama? Kako ćete riješiti pitanje bjegunaca, koji su vodili klubove, i pobjegli u druge države, zbog kojih se navijačke skupine ponašaju kako se ponašaju? Riješite vi svečane lože, gdje teku potoci skupog alkohola za političke elite i kriminalne organizacije koji su napravili nered u sportu - poručio je Bulj.

Katić je naglasio da se neće sankcionirati svi navijači koji su alkoholizirani. Pojasnio je da mogu biti alkoholizirani, ali da pritom ne rade druga proutpravna ponašanja.

- Na nedavnoj utakmici protiv Slovačke u Rijeci, slovački su navijači cijeli dan pili i bili vidni alkoholizirani, ali su pritom bili izrazito mirni i slušali upute policije - poručio je Katić, pojasnivši da će policija postupati samo protiv onih koji remete javni red i mir.

Nezavisni Tomislav Panenić upitao je hoće li uvesti i navijačke dozvole pa ih oduzimati ako netko ima više od 0.5 promila.

Katić je pojasnio da alkohol nije dozvoljen samo na natjecanjima visokog rizika, ali da je dozvoljen na natjecanjima niskog i srednjeg rizika. Ponovio je da se alkoholizirani, ako ne remete javni red i mir, neće nužno procesuirati.

Bivši ministar unutarnjih poslova, SDP-ov Ranko Ostojić upitao je hoće li se i mobiteli oduzimati na stadionima.

- To govorim jer danas imamo izvješće da policajci to tumače kao sredstvo za ozljeđivanje kod uhićenja migranata u vlaku u Slavonskom Brodu - istaknuo je upitavši hoće li se sankcionirati i na nekim drugim natjecanjima, osim na stadionima i nogometnim utakmicama, maskirani navijači.

- Hoće li na Snježnoj kraljici isto tako biti tretirani navijači koji dolaze maskirani, s prikrivenim identiteom i to jer im je hladno - upitao je Ostojić.

Katić je poručio kako je Zakon usmjeren protiv huligana i odnosi se na sva sportska natjecanja.

- Možda je tu više bilo riječi o nogometu, ali odnosi se na sva protupravna ponašanja na sportskim natjecanjima. Na skijaška ljudi dolaze toplije obučeni i naravno da neće biti procesuirani. Mobitel se neće oduzimati inače bi svatko od nas tko ide na utakmicu ostao bez mobitela - rekao je.

Marko Sladoljev je u ime kluba Mosta naglasio da je zakon licemjeran i duboko nepravedan. Kao primjer je naveo i odredbu o alkoholiziranosti i upitao hoće li se to primjenjivati na sve tribine jednako.

- Vi ste rekli da neće i da će se bazirati na navijačke tribine. To je diskriminatorno jer jednu skupinu odmah prozivate huliganima - istaknuo je Sladoljev ustvrdivši kako ni u jednom europskom zakonu nema odredbe o strogom kažnjavanju navijača koji imaju 0,5 promila alkohola u krvi. Sporno mu je i to što se tučnjava na stadionima kažnjava puno teže nego bilo gdje drugdje.

- U slučaju da se Krešo Beljak i ja potučemo ispred sabornice, mislim da bi trebali biti jednako kažnjeni kao navijač Hajduka i Dinama da se potuku ispred stadiona. Isto je tako i da se netko potuče pred narodnjačkim klubom, ne može biti da se šamar pred narodnjačkim klubom kažnjava blago, a na stadionu rigorozno - poručio je.

Zastupnici su redom ukazivali na kontradiktornost oko alkoholiziranosti. Naime, zakonom se propisuje da ulazak na tribine neće biti dozvoljen onome tko napuše više od 0,5 promila, a državni tajnik Katić uporno poručuje kako će se sankcionirati samo oni pod utjecajem alkohola koji naprave nered.

- Ovaj Zakon ne drži vodu, radi se o jednom od najlošijih zakona. Piše da se zabranjuje alkohol, a državni tajnik govori da se može. U jednoj situaciji ćete pustiti pijane na tribine, u drugoj ne. Tko je ovdje lud? Druga stvar, ovo je Zakon protiv navijačkih skupina isključivo na nogometnim stadionima i to treba jasno i glasno reći, nazovite to pravim imenom - poručio je Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti) upitavši hoće li se i na Snježnoj kraljici onda zabraniti kuhano vino te naglasivši da bi se odredbe o 0,5 posto promila trebale prenijeti i na Sabor.

Zlatko Hasanbegović (BLOK) poručio je kako se na raspravu uključio potaknut vlastitim navijačkim iskustvom i istaknuo da su izmjene ovog Zakona potaknute moralnom panikom, medijskom histerijom, pretjerivanja s brojkama o nasilju, širenja floskule da roditelji s djecom ne dolaze na stadione zbog nasilja, a ne zbog kvalitete lige, mizernog stanja stadiona ili korupcije u sportu.

- Moj skroman doprinos toj sociološkoj teoriji je da uz sve to dolaze i neizostavne medijske ikone moralne panike poput prominentne stručnjakinje za navijačku subkulturu i hrvatske wannabe Margaret Thatcher Đurđe Adlešić - istaknuo je Hasanbegović.

Upitao je zašto se uopće donosi ovaj Zakon ako su prekršaji već određeni Zakonom o prekršajima.

- Je li uopće potrebno donositi zakon samo zbog mjesta gdje se događa protupravno ponašanje? Uskoro bi se tako na saborskim klupama mogao naći Zakon o sprječavanju nereda u restoranima, Zakon o sprječavanju nereda u narodnjačkim klubovima.. - poručio je Hasanbegović.

Goran Beus Richembergh (GLAS) poručio je da Zakon nije jednak za sve te je, govoreći o alkoholu i konzumaciji droge, naglasio da treba onda zabraniti, kako navijačima, tako i u svečanim ložama. Smatra i da su novčane kazne previsoke.

- Ova Vlada svaki put ima zahtjev za povećanjem represije. Mi jesmo za kažnjavanje i nismo za to da se ikome gleda kroz prste i da kazne budu bagatelne, ali velika većina nema 15.000 kuna pa će morati ići u zatvor, a znamo da su zatvori prenapučeni - istaknuo je.

SDP-ov Saša Đujić također ističe kako ovaj prijedlog Zakona neće dovesti do rješenja problema već do povećanja represije.

- Za porast nasilja nisu krivi samo oni koji to rade, krivi su i klubovi, savezi, ljudi koje se nalaze u hrvatskom sportu godinama i sustav koji ne nalazi rješenje kako to urediti - poručio je dodavši kako je SDP predložio svoje izmjene ovog Zakona.

- Treba napraviti određene promjene, ali nismo zadovoljni vašim prijedlogom. Naš prijedlog je orijentiran na jačanje kazni, ne ovako kako ste to napravili vi, strože propisivanje za organizatore, odstranjivanje pojedinih ljudi iz sporta koji su uzurpirali određene saveze i klubove, što izaziva navijače, koji više ne znaju što da rade pa nekad prilaze i nasilju. Govorim o Dinamu, HNS-u, HDZ je stavio debelo šapu na HNS i to iritira gledatelje i one koje prate nogomet - istaknuo je.

Naglasio je, također, da su kazne prevelike.

- Mi tu imamo tri put veće kazne nego za promet - rekao je osrvnuvši se i na odredbu za alkohol.

- Brojne analize su pokazale da si s 0,5 pripit. Što niste onda digli na 0,8 promila? To ste trebali, pa onda one koji s 0,1 naprave nered kaznite s tri put većom kaznom - poručio je pozdravivši testiranje na droge.