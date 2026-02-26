Oporba: 'Žetončići' su najgori oblik političke korupcije

Za prelazak nezavisne zastupnice Boške Ban u redove vladajućih oporba nema razumijevanja jedino Ivica Baksa (NPS) poziva da ju se ne vrijeđa na osobnoj razini, a opća je ocjena da su 'žetončići' najgori oblik političke korupcije koji dodatno narušava povjerenje u politiku i demokratske procese.

Ivica Baksa (NPS), koji je stao u obranu Boške Ban pozivajući u facebook statusu na ljudskost i poštivanje njezina dostojanstva, kazao je da je prelazak u vladajuću koaliciju njezin osobni izbor. "Vjerujem da je dobro promislila oko toga i dobro odlučila, i da će imati nekakve koristi za svoje Međimurje i cijeli narod, i nadam se da će tako i biti. Napisao sam status u kojem je podupirem ne zbog onoga što je napravila, nego je trebala iznijeti sav ovaj teret i zato sam protiv bilo kakvog vrijeđanja na osobnoj razini i nazivanja 'žetončićem'”, kazao je, pozivajući na pristojnost i socijalnu empatiju.

Nije mogao odgovoriti bi li i on povukao isti potez ako Vlada ponudi neke konkretne projekte za Međimurje, pojasnivši da sve odluke donose na tijelima stranke te da u tome nijednom u dvije godine nije bilo spomena u stranci. O tome nije bilo riječi, nismo se ni s kim sastali ni razgovarali tako da ne mogu prejudicirati što bi bilo kad bi bilo, kazao je.

Na upit bi li se odazvao na kavu pozove li ga premijer Andrej Plenković kazao je da bi se na kavu kao kavu, socijalno druženje u nekom kafiću odazvao svakome, ali, naglašava, što se tiče ovih 'trik' kava, o tome nismo pričali, nitko nas nije zvao, niti imamo namjeru ići na takvu kavu.

Za razliku od njega, Sabina Glasovac (SDP) mišljenja je da je Andrej Plenković legalizirao političku korupciju zbog koje je, podsjeća, svojevremeno bivši član SDP-a Željko Sabo odležao osam mjeseci u zatvoru zbog puno manje stvari.

"Vidimo da je to u hrvatskom političkom prostoru postalo skroz normalno u trenutku dok je Milan Bandić 'outsoursao' žetone za Plenkovićevu koaliciju. Sad mu nitko ne 'outsoursa' jer se sada i sam Plenković usavršio. Ova koalicija može opstati do kraja mandata, ali je sada izgubila svaku vjerodostojnost, a izgubila ju je još kada su HDZ i DP ušli u koaliciju nakon što su međusobno u kampanji jedni na druge bacali drvlje i kamenje”, istaknula je. Na kraju, dodaje, složna braća kuću grade jer vlast je slast i očito cilj opravdava sredstvo.

Sada me zanima kako će Boška Ban - koja je bila članica SDP-a i s nama sigurno dijeli većinu socijaldemokratskih vrijednosti - sjediti u koaliciji, primjerice, s Hrvojem Zekanovićem koji je izraziti protivnik prava žena i prava na pobačaj, ustvrdila je. Očito ideologija u smislu vjere u sustav vrijednosti ne znači ništa ljudima koji su spremni promijeniti kaput na radikalan način, zaključila je Glasovac.

Grmoja: Političari bi se trebali početi držati onoga što govore

Ivana Kekin (Možemo!) primjećuje da su se među zastupnicima popularizirale kave s premijerom, a neki se gotovo i sami pozivaju na kavu. "Ovo što se događa je izrazito loše za demokratske procese u zemlji jer netko tko je glasao za nekog na drugoj listi očito nije htio da taj netko Plenkoviću bude ruka i takav građanin, pošto je sada prevaren, možda za dvije godine neće ni izaći na izbore. To je izrazito loša poruka”, poručila je.

Takvi zastupnici razočaraju birače, što je loš model, a Plenković cijeli ovaj mandat tako vlada, ocijenila je. On je u koaliciji sa strankom koja je dobila glasove na račun toga što su pljuvali po Plenkoviću, uključujući kaznene prijave, zaključila je Kekin.

O 'prijelaznom roku' u Vladi Nikola Grmoja (Most) kaže da mu je smiješno vidjeti napise o liberalno-centrističkoj 'Batak-koaliciji' koja će rušiti Plenkovića, a ispada da se ta koalicija pretvorila u pojas za spašavanje Plenkovićeve koalicije, jer svi iz te koalicije idu na kave s njim ili traže kavu.

"Ako ste izašli na izbore s određenom politikom pred birače i onda u pola mandata mijenjate priču i preslagujete se kada većina dođe u pitanje, to nije pošteno. Mandat uistinu pripada zastupniku, ali moraš imati nekakvu odgovornost prema političkoj stranci s čije si liste izabran u Hrvatski sabor”, naglasio je. Bilo bi pošteno da se političari počnu držati onoga što govore, poručio je Grmoja.

Orešković: Umjesto glasačkih kutija staviti caffe-aparat

Anki Mrak Taritaš (GLAS) je strašno to što u hrvatskoj politici smatramo da je normalno da idete na izbore s jednom agendom, na jednoj listi, a kada uđete u Sabor, onda kažete 'malo sam se šalio'.

"Svi ti žetoni i prebjezi kažu da je Hrvatska spremna za sljedeće izbore, međutim, premijer Plenković to tako ne čita, on u svoje krilo i na kavu zove sve. To je kao da vam netko donese poklon lijepo zamotan u celofan, s mašnom, a unutra neću reći što jer nije primjereno", ustvrdila je.

To je, ističe, apsolutno nedopustivo i kada ljudi kažu da im je zlo od političara i politike, to je baš iz tog razloga jer ne možete jedan dan biti jedno, a drugi dan drugo, potpuno suprotno.

Za Daliju Orešković (DOSIP) praksa 'žetoniziranja' koja već dugo traje, iz mandata u mandat, jedan je od najgorih oblika korupcije. To je izborna prijevara, izdaja birača i svaka vlast koja je u svojoj tvorbi koruptivna naravno da je kasnije koruptivna i u izvedbi u svim svojim politikama, ustvrdila je.

"HDZ-u je očito cilj da povjerenje građana u demokratski izborni sustav oslabi do te razine da se osjete toliko rezignirano, ogađeno i da na sljedeće izbore izađe što manje građana. Vlast im kontinuirano poručuje da nam ne trebaju izbori nego kava s Andrejem. Možda da umjesto glasačkih kutija stavimo caffe-aparat, dotle smo došli”, zaključila je Orešković.