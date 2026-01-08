Oporbeni čelnik: Grenland treba izravno razgovarati s američkom vladom bez Danske!

Trump je nedavno pojačao prijetnje o preuzimanju Grenlanda, oživljavajući ideju koju je prvi put iznio 2019. tijekom svojeg prvog mandata. Grenland je strateški smješten između Europe i Sjeverne Amerike, što ga čini ključnim mjestom za američki sustav balističke raketne obrane. Njegovi bogati mineralni resursi također odgovaraju cilju Washingtona da smanji ovisnost o Kini.

Otok je autonomni teritorij Kraljevine Danske. Ima vlastiti parlament i vladu, ali Kopenhagen zadržava ovlasti nad vanjskim poslovima i obranom.

„Potičemo našu sadašnju (grenlandsku) vladu da vodi dijalog s američkom vladom bez Danske“, rekao je Pele Broberg, vođa Naleraqa, najveće oporbene stranke i najistaknutijeg političkog glasa za neovisnost Grenlanda.

„Jer Danska svojim posredovanjem antagonizira i Grenland i SAD“, dodao je.

Naleraq, koji snažno zagovara brzi prelazak na punu neovisnost, na prošlogodišnjim izborima udvostručio je svoja mjesta na osam, osvojivši 25 posto glasova u zemlji od samo 57. 000 stanovnika.

Premda je isključena iz vladajuće koalicije, stranka je izjavila da želi obrambeni sporazum s Washingtonom i da bi mogla težiti sporazumu o „slobodnom udruživanju“ - prema kojem bi Grenland dobio američku podršku i zaštitu u zamjenu za vojna prava, a da ne postane američki teritorij.

Sve grenlandske stranke žele neovisnost, ali se razlikuju u tome kako i kada je postići.

Grenlandska ministrica vanjskih poslova Vivian Motzfeldt izjavila je da Grenland ne može voditi izravne razgovore sa SAD-om bez Danske jer mu to nije zakonski dopušteno.

"Moramo poštovati zakon i imamo pravila o tome kako rješavati probleme u Kraljevini", rekla je za dnevni list Sermitsiaq u srijedu navečer.

Komentari dolaze uoči planiranog sastanka danskih i grenlandskih ministara vanjskih poslova i američkog državnog tajnika Marca Rubia sljedeći tjedan kako bi se riješile napetosti između saveznika u NATO-u.