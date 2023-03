Oprez ako putujete u Njemačku: Masovni štrajk kreće u ponoć. Sve će stati, promet se gasi...

U ponedjeljak 27.3. u Njemačkoj se održava štrajk još neviđenih razmjera: željeznica, gotovo sve zračne luke, javni prijevoz mnogih gradova – ništa neće voziti. Ali čuju se i kritike za takvu blokadu, započinje svoj tekst "Oprez na putu u Njemačku" o velikom najavljenom štrajku DW.

Sindikat zaposlenih u javnom sektoru Verdi i sindikat zaposlenih na željeznici EVG najavili su za ponedjeljak jednodnevni štrajk upozorenja kojim bi bio pogođen cjelokupni međugradski željeznički promet, gotovo cjelokupni gradski promet te većina zračnih luka.

- Već i činjenica da su na štrajk upozorenja pozvala dva sindikata, Sindikat željezničara i djelatnika u prometu (EVG) i sindikat uslužnih djelatnika Verdi je nešto novo. Ali od ponoći s nedjelje na ponedjeljak (27.3.) će stati gotovo sve: od zračnih luka jedino se neće štrajkati na onoj u Berlinu. Štrajkat će djelatnici željeznice, a sindikat je pozvao na štrajk i djelatnike javnog prometa u sedam njemačkih saveznih pokrajina. Utoliko se mogu očekivati i goleme gužve na cestama - piše DW.

Foto: Lukas Barth/REUTERS

Ponude nisu zadovoljile

Njemački mediji ističu kako sindikati ovim štrajkom žele najprije doći do povećanja plaća, obzirom na inflaciju i poskupljenja, baš kao i do boljih radnih uvjeta za oko dva i pol milijuna zaposlenika u prometnim djelatnostima

- Dosadašnje ponude, kako općina, tako i države, koja je još uvijek najveći vlasnik Njemačkih željeznica, iako je za pregovaračkim stolom i još 40-ak drugih željezničkih tvrtki, nije zadovoljilo predstavnike radnika - javlja DW.

Prema anketi 55 posto ispitanika zajednički štrajk sindikata Verdi i EVG smatra „opravdanim“ ili „potpuno opravdanim“, a 38 posto akciju smatra „neopravdanom“ ili „potpuno neopravdanom“.

Foto: Hendrik Schmidt/DPA

Ispitivanje je pokazalo da 69 posto ispitanih nije pogođen štrajkom jer ili ne ovisi o prijevoznim sredstvima ili je pronašlo neko alternativno rješenje za ponedjeljak.

U pravilu zaposleni ili učenici dužni su pojaviti se na radnom mjestu ili u školi usprkos štrajku prometnog sektora s obzirom na to da je štrajk najavljen nekoliko dana prije, a što, prema zakonu, omogućava pronalazak alternative. No njemački mediji pišu kako bi moglo biti razumjevanja za one koji ne uspiju doći do škola...

Dodajmo i kako je većina od 16 njemačkih saveznih pokrajina je ili potpuno ukinula zabranu prometa teretnim vozilima ove nedjelje, ili je prometnoj policiji dala do znanja neka prema vlastitoj procjeni ostave kamione da voze ako to znači sigurnu opskrbu stanovništva - pišu njemački mediji.

