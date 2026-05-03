Oprez građani! Kreću radovi na nadvožnjaku u Zagrebu: Evo kako će se promet odvijati...

Od ponedjeljka, 4. svibnja od 9 sati, na Zagrebačkoj aveniji iznad Selske počinju radovi na održavanju nadvožnjaka, javljaju iz Grada Zagreba. U prvoj fazi zatvara se južni kolnik nadvožnjaka, dok će se promet na sjevernom kolniku odvijati dvosmjerno, po jednom trakom u svakom smjeru.

Na donjoj razini raskrižja promet će se i dalje odvijati u oba smjera, s po dvije prometne trake za istok i zapad. Nakon završetka radova na južnom kolniku, radovi se sele na sjeverni kolnik, uz zadržavanje dvosmjernog prometa bez potpunog prekida u smjeru istok–zapad.

U razdoblju od 15. srpnja do 15. kolovoza bit će ukinuto lijevo skretanje preko raskrižja.

Radovi na nadvožnjaku provode se radi očuvanja njegove statičke sigurnosti, funkcionalnosti i dugotrajnog korištenja, čime se građanima osigurava sigurnije i pouzdanije svakodnevno prometovanje. Pravovremenim zahvatima sprječavaju se veća oštećenja i skupe, dugotrajne rekonstrukcije u budućnosti, što znači manje zastoja i niže troškove za zajednicu.

Radi se cjelovita sanaciju konstrukcije, uključujući popravke betona, injektiranje pukotina, obnovu rubnjaka i zamjenu prijelaznih elemenata, čime se dodatno povećava sigurnost svih sudionika u prometu i produžuje vijek trajanja infrastrukture.

Svi radovi koji utječu na promet su u cijelosti prikazani na internetskoj stranici regulacije.zagreb.hr , a prometne regulacije u realnom vremenu su dostupne u navigacijskim aplikacijama Google Maps i Waze.