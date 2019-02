Oprez! Iz Poljske nam je stigao kebab pun opasnih bakterija

Čak 12 tona zamrznutoga goveđega kebaba povučeno je s tržišta u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj nakon što su inspekcije u njima pronašle bakterije salmonela i Escherichia coli. Meso je iz Poljske.

Podsjetimo, poljski istraživački novinari prošlog su mjeseca tajno snimili jednu klaonicu u kojoj se, bez nazočnosti veterinara, kolju bolesne krave, a potom se to meso izvozi u druge države Europske unije. Kako je priopćilo Ministarstvo poljoprivrede, mesa iz sporne klaonice nema u Hrvatskoj, a niti ovo u mesu za kebab nije iz te klaonice nego iz potpuno druge. Slovenci su prvi otkrili opasne bakterije i potom su upozorili i ostale zemlje. Sanitarna inspekcija hrvatskog Ministarstva zdravstva odmah je reagirala.

- Tijekom provedenih inspekcijskih nadzora sporni proizvodi nisu zatečeni u prometu. Oni su bili na zalihama, a ugostiteljski objekti su po zaprimanju informacija od dobavljača vratili sporan proizvod - stoji u odgovoru ministarstva. Ministarstvo nije željelo otkriti u kojim je točno mjestima u Hrvatskoj zaraženo meso pronađeno. Kako doznajemo, meso za kebab s bakterijama salmonela i E. coli pronađeno je u tri ugostiteljska objekta u Hrvatskoj, a čak u 41 objektu u Sloveniji. Sporno meso za kebab, sa sadržajem 80 posto goveđeg i 20 posto mehanički otkoštenog purećeg mesa, distribuirale su tvrtka Alebon, koja je u slovensko-njemačkom vlasništvu, i poljska tvrtka Dunya. Do zaključenja ovog broja od njih nismo dobili odgovor. Iako povučeno meso za kebab nije iz poljske klaonice u kojoj su klali bolesne krave, stručnjak za sigurnost hrane Marijan Katalenić kaže kako je lako moguće da se takvo meso pojavi u kebabu. Ističe kako je podrijetlo tog mesa vrlo teško provjeriti.

Foto: Robert Schlesinger/DPA/PIXSELL

‘Svi ugostitelji su obavezni prijaviti sumnjivo meso...’

Činjenica jest, i Ministarstvo poljoprivrede je u pravu, da tog mesa iz sporne poljske klaonice nema u Hrvatskoj. Mislim na svježe meso. Međutim, moguće je da ono završi u smrznutom mesu za kebab koje izvozi druga tvrtka, kaže Katalenić.

Kontrole će se idućih tjedana morati pojačati jer u Poljskoj očito inspekcije nisu obavile svoj posao ili ga nisu obavile dobro. Bolesno meso je rašireno diljem Europe. Samo u Sloveniji početkom mjeseca pronašli su dvije tone spornog mesa, a sad i zaraženo meso za kebab. Upravo zbog toga Europska unija naredila je stroge inspekcije te će poslati i svoje kontrole u poljske klaonice. Zapakirano meso u klaonicama inače na sebi ili u popratnoj dokumentaciji nosi veterinarski broj. Taj broj, kaže Marijan Katalenić, pokazuje da je meso pregledano, da je životinja bila zdrava te da je naposljetku i samo meso zdravo.

- Toga očito u Poljskoj nije bilo. Oni su klali bolesne krave po noći, kad nije bilo veterinara. Meso bi zapakirali, a ujutro bi veterinar samo izdao deklaraciju a da nije pregledao meso - kaže Katalenić te dodaje kako bi takvim klaonicama trebalo zabraniti rad.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- One u pravilu, kad ih se otkrije, ostaju bez veterinarskog broja, što znači da više ne mogu prodavati svoje meso. Ostaju bez dozvola i zatvaraju ih - dodaje.

Veterinarski broj moraju imati sve klaonice u EU i on pokazuje da je meso ispravno. To nije jedini instrument osiguranja, ali je jedan od najvažnijih.

Poljska, prema podacima EU, proizvodi 560.000 tona govedine godišnje, od čega izvozi između 80 i 85 posto.

Da je meso ispravno, dužne su provjeravati i inspekcije svake države, a kod nas taj posao provodi Veterinarska inspekcija. Prošle godine su tako proveli 14.373 inspekcijska nadzora, a uzeli su 4400 uzoraka svježeg mesa na području cijele države.

- Uzimaju se određene količine te ih se ispituje. Bez obzira na to što su one ispitane u klaonicama. Ako su pronađene sporne bakterije ili štogod drugo, država može ostale upozoriti kroz sustav RSFF - kaže Katalenić. RSFF je sustav vrlo brzog obavještenja svih drugih država da s određenim mesom nešto nije u redu. U njemu se navodi o kojem je mesu riječ, odakle dolazi, što je u njemu pronađeno i tko je obavio kontrolu. Upravo tako je Sanitarna inspekcija i doznala za sporno meso u kebabu jer su slovenske inspekcije odmah svoje nalaze objavile putem tog sustava. Međutim, i ugostiteljski objekti i prodavači moraju prijaviti eventualne neispravnosti s mesom.

- Svi ugostiteljski objekti zakonski su obvezni to prijaviti. Ako otkriju da nešto nije u redu, moraju odmah to učiniti. Tako su i reagirali sad s mesom za kebab. No može se dogoditi i da neki prodavači ne prijave neispravnosti kako ne bi došlo do ekonomskoga gubitka, ali tad im slijede drastične kazne - objašnjava Katalenić. Međutim, ističe kako je odgovornost u ovom slučaju isključivo na Poljskoj i poljskim klaonicama.

- Svugdje ima kriminalnih radnji. Od toga se ne može pobjeći. Činjenica jest da je kriminal prisutan i u proizvodnji hrane - ističe Katalenić te dodaje kako je moguće i da se na tržište plasira meso bez veterinarskog broja, ali se takvo meso odmah mora zaplijeniti.

Veterinarska inspekcija prošle godine je tako podnijela 703 optužna prijedloga i 17 kaznenih prijava jer veterinari nisu bili prisutni pri klanju mesa ili je zapakirano meso bilo bez dokumentacije.

Ima li još zaraženog mesa?

Postoji mogućnost da u Hrvatskoj ima još zaraženog mesa. U odgovoru sanitarne inspekcije za RTL stoji kako su u utorak u poslijepodnevnim satima dobili dodatnu informaciju o dodatnoj distribuciji tog spornog mesa u Hrvatsku. Sanitarne inspekcije su u tijeku i ako se utvrdi da se to sporno meso nalazi na tržištu, ono će odmah biti povučeno. Ukoliko se utvrdi da je moglo doći i da je došlo u kontakt s kupcem protiv vlasnika ugostiteljskih objekata će biti podignut optužni prijedlog. Iz sanitrne inspekcije zasad ne otkrivaju o kojim se količinama radi te gdje bi sporno mjesto moglo završiti.

