OPREZ! Magla i mokri kolnici otežavaju vožnju diljem Hrvatske. Očekuju se gužve

Jutro na hrvatskim cestama donosi izazovne uvjete za vožnju. Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i izuzetno skliski, dok gusta magla na mnogim cestama u unutrašnjosti dodatno smanjuje vidljivost. Vozačima se savjetuje povećan oprez, prilagodba brzine, održavanje sigurnosnog razmaka i vožnja s upaljenim kratkim svjetlima tijekom cijelog dana.

Zbog radova na autocestama i državnim cestama mogući su zastoji i kolone. Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik do 17. studenog zatvoreno je odmorište Janjče u oba smjera, a između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 od 10. do 14. studenog očekuju se radovi na više dionica, što može uzrokovati dodatna usporenja. Na A2 Zagreb–Macelj prometuje se dvosmjerno samo jednim kolnikom kroz tunel Đurmanec, dok je na A3 Bregana–Lipovac zatvoren izlaz iz čvora Sveta Nedelja iz smjera Bregane, a na čvoru Sveta Nedelja vozi se jednim trakom.

Radovi i privremene regulacije prometa prisutni su i na A4 Goričan–Zagreb, A6 Bosiljevo–Rijeka te na Istarskom ipsilonu (A8/A9), gdje se vozi suženim trakama i povremeno dolazi do obustava prometa zbog miniranja i sanacije pokosa. Na brojnim državnim cestama, poput DC1, DC8, DC26 i DC46, postoje potpune ili djelomične zabrane prometa zbog radova, a obilaznice su jasno označene.

Na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom te Srbijom, osobito na Bajakovu, očekuju se duža čekanja, dok je na nekim prijelazima zabranjen promet teretnim vozilima i autobusima.

Podsjećamo vozače da je od 1. studenog do 31. ožujka obavezno korištenje dnevnih ili kratkih svjetala, a od 15. studenog i zimska oprema na zimskim dionicama cesta. Kazne za nepoštivanje ove odredbe su visoke!