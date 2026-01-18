Obavijesti

NEIZVJESNOST ZBOG GRENLANDA

Oprez na svjetskim burzama zbog geopolitičkih napetosti

Na svjetskim se burzama prošloga tjedna trgovalo oprezno zbog geopolitičkih napetosti oko Grenlanda, pa većina burzovnih indeksa nije zabilježila veće pomake

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,3 posto, na 49.358 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 posto, na 6.940 bodova, a Nasdaq indeks 0,7 posto, na 23.515 bodova.

Ulagači su oprezni jer predsjednik SAD-a Donald Trump i dalje inzistira na preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Trump tvrdi da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.

U petak je zaprijetio uvođenjem carina na uvoz iz onih zemalja koje će se protiviti njegovim planovima, a nije isključio ni upotrebu sile za zauzimanje Grenlanda. Europske su zemlje, pak, prošloga tjedna na zahtjev Danske poslale određen broj vojnog osoblja na otok.

Dow Jones i S&P 500 indeks skliznuli su s rekordnih razina i zbog toga što se pod pritiskom našao financijski sektor, nakon što je Trump poručio da bi kamate na kreditne kartice trebalo ograničiti na 10 posto.

Zbog toga su pale čak i cijene dionica nekoliko banaka koje su prošloga tjedna objavile bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

S druge strane, podršku tržištima pružio je rast cijena dionica proizvođača čipova, nakon što je tajvanski TSMC izvijestio o rekordnim prihodima i zaradi, što pokazuje da je potražnja za čipovima za razvoj umjetne inteligencije i dalje snažna.

Ipak, cjelokupni tehnološki sektor nije osjetnije porastao jer se ulagači i dalje plaše da su cijene dionica u tom sektoru previsoke, nakon snažnog rasta proteklih godina.

Idućih tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća.

A na europskim su burzama indeksi zabilježili različite izvedbe. Londonski FTSE ojačao je 1,1 posto, na 10.235 bodova, a frankfurtski DAX 0,1 posto, na 25.297 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 1,25 posto, na 8.258 bodova.

