Oprez na svjetskim burzama zbog geopolitičkih napetosti

Na Wall Streetu je Dow Jones indeks prošloga tjedna oslabio 0,3 posto, na 49.358 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,4 posto, na 6.940 bodova, a Nasdaq indeks 0,7 posto, na 23.515 bodova.

Ulagači su oprezni jer predsjednik SAD-a Donald Trump i dalje inzistira na preuzimanju kontrole nad Grenlandom. Trump tvrdi da je Grenland ključan za sigurnost SAD-a zbog svog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.

U petak je zaprijetio uvođenjem carina na uvoz iz onih zemalja koje će se protiviti njegovim planovima, a nije isključio ni upotrebu sile za zauzimanje Grenlanda. Europske su zemlje, pak, prošloga tjedna na zahtjev Danske poslale određen broj vojnog osoblja na otok.

Dow Jones i S&P 500 indeks skliznuli su s rekordnih razina i zbog toga što se pod pritiskom našao financijski sektor, nakon što je Trump poručio da bi kamate na kreditne kartice trebalo ograničiti na 10 posto.

Zbog toga su pale čak i cijene dionica nekoliko banaka koje su prošloga tjedna objavile bolje nego što se očekivalo kvartalne poslovne rezultate.

S druge strane, podršku tržištima pružio je rast cijena dionica proizvođača čipova, nakon što je tajvanski TSMC izvijestio o rekordnim prihodima i zaradi, što pokazuje da je potražnja za čipovima za razvoj umjetne inteligencije i dalje snažna.

Ipak, cjelokupni tehnološki sektor nije osjetnije porastao jer se ulagači i dalje plaše da su cijene dionica u tom sektoru previsoke, nakon snažnog rasta proteklih godina.

Idućih tjedana ulagači će najviše pratiti poslovne rezultate kompanija, s obzirom da je počela sezona objava financijskih izvješća.

A na europskim su burzama indeksi zabilježili različite izvedbe. Londonski FTSE ojačao je 1,1 posto, na 10.235 bodova, a frankfurtski DAX 0,1 posto, na 25.297 bodova. Pariški CAC oslabio je, pak, 1,25 posto, na 8.258 bodova.