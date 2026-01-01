Stiže promjena vremena: Snijeg u gorju, kiša i jako jugo navečer

Bit će djelomice sunčano, od sredine dana sa zapada porast naoblake. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg, a prema kraju dana sve je vjerojatnija i kiša koje će biti i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10 stupnjeva Celzijusovih.