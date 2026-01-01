DHMZ za četvrtak najavljuje djelomice sunčano vrijeme uz porast naoblake, jak jugozapadnjak i temperature do 10 °C
VRIJEME DANAS
Stiže promjena vremena: Snijeg u gorju, kiša i jako jugo navečer
Čitanje članka: < 1 min
Bit će djelomice sunčano, od sredine dana sa zapada porast naoblake. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg, a prema kraju dana sve je vjerojatnija i kiša koje će biti i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.
Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10 stupnjeva Celzijusovih.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku