Stiže promjena vremena: Snijeg u gorju, kiša i jako jugo navečer

DHMZ za četvrtak najavljuje djelomice sunčano vrijeme uz porast naoblake, jak jugozapadnjak i temperature do 10 °C

Bit će djelomice sunčano, od sredine dana sa zapada porast naoblake. U Gorskoj Hrvatskoj mjestimice snijeg, a prema kraju dana sve je vjerojatnija i kiša koje će biti i na sjevernom te dijelu srednjeg Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za četvrtak.

Zapuhat će umjeren do jak jugozapadnjak, u gorju na udare i olujan, a na moru i južni vjetar te jugo. Navečer vjetar u jačanju. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10 stupnjeva Celzijusovih.

