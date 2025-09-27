Na današnji dan kroz povijest: od heroina iz Zadra, preko opsade Beča do tragične smrti basista Metallice. Saznajte koje su slavne osobe rođene danas i zašto je UNESCO spašavao Veneciju!
Opsada Beča, velika tragedija za Metallicu i zašto je UNESCO spašavao Veneciju 27. rujna
Pripremite se za povijesni vremeplov jer 27. rujna obiluje spektakularnim događajima!
Krenimo iz Hrvatske: davne 1111. godine preminula je Vekenega, legendarna benediktinka iz Zadra i utemeljiteljica samostana sv. Marije. Njezina graditeljska i politička ostavština i danas krasi zadarski krajolik, a njezin svečani Evanđelistar čuva se u dalekom Oxfordu.
Na današnji dan 1871. rođen je Ivan "Evanđelist" Šarić, vrhbosanski nadbiskup i pjesnik koji je Bibliju približio Hrvatima vlastitim prijevodom, dok je 1905. svjetlo dana ugledao Vjekoslav Kaleb, majstor hrvatske novele i romanopisac poznat po djelima o Dalmatinskoj zagori.
Nažalost, povijest pamti i tamnije trenutke. 1991. godine, tijekom Domovinskog rata, selo Vukšić doživjelo je tragediju, okupaciju, uništenje crkava i smrt devet civila. Hrvatski sabor 1996. odlučio je okončati mandat UNTAES-a u Podunavlju, što je označilo novo poglavlje u povijesti hrvatskog istoka.
Iz svijeta donosimo povijesni blockbuster: 1529. započela je osmanlijska opsada Beča pod vodstvom Sulejmana Veličanstvenog, koja je označila kraj nezaustavljivog turskog napredovanja prema zapadu. A 1825. Englezi su se provozali prvim putničkim vlakom na svijetu, između Stocktona i Darlingtona – revolucija na tračnicama!
Ne zaboravimo ni najkraći pontifikat u povijesti: papa Urban VII preminuo je nakon samo 13 dana vladavine, ali je stigao zabraniti pušenje u crkvi – prvi antipušački zakon ikad!
Na današnji dan 1940. Italija, Njemačka i Japan potpisali su Trojni pakt i osnovali Sile Osovine, a 1973. UNESCO je izdvojio vrtoglavih 500 milijuna dolara za spas Venecije od potonuća.
Glazbeni svijet pamti 27. rujna i po tragediji: 1986. poginuo je Clifford Lee Burton, legendarni basist Metallice, u strašnoj prometnoj nesreći u Švedskoj.
A tko danas slavi rođendan? Među slavljenicima su Danijela Trbović, Gwyneth Paltrow i Avril Lavigne – što znači da je ovaj dan rezerviran za zvijezde!
Bilo da ste ljubitelj povijesti, glazbe ili slavnih osoba, 27. rujna ima ponešto za svakoga.
