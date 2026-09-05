Opte pržiona, ali poslijepodne stiže jaka promjena! Upaljen je posebni alarm za dvije regije

Danas će u cijeloj Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će temperature dosezati i do 35°C. Ipak, u unutrašnjosti, osobito u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru, poslijepodne se očekuje porast naoblake. Mjestimično su mogući pljuskovi, ponegdje i praćeni grmljavinom, pa budite na oprezu ako planirate aktivnosti na otvorenom. Vjetar će u početku dana biti slab do umjeren jugozapadni, ali sredinom dana dolazi do promjene – okreće na umjeren, lokalno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, dok će krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana bura biti u jačanju.



Najviše dnevne temperature kretat će se između 30 i 35°C, dok će minimalne jutarnje vrijednosti biti od 12 do 25°C, ovisno o regiji. U Zagrebu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali poslijepodne je moguć kratkotrajan pljusak s grmljavinom, a vjetar će povremeno biti pojačan. Na moru će vrućine biti najizraženije, no i tamo se savjetuje oprez zbog moguće promjene vjetra i jačanja bure prema večernjim satima.

Za zagrebačku i osječku regiju upaljen je žuti alarm zbog jakog vjetra. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju žuti alarm je zbog iznimno visokih temperatura.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano te danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka, a na krajnjem sjeveru lokalno je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana podno Velebita i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34 °C, u gorju malo niža, objavio je DHMZ.