Obavijesti

News

Komentari 2
PROGNOZA

Opte pržiona, ali poslijepodne stiže jaka promjena! Upaljen je posebni alarm za dvije regije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Opte pržiona, ali poslijepodne stiže jaka promjena! Upaljen je posebni alarm za dvije regije
Foto: Pixsell//
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Danas nas očekuju visoke temperature diljem Hrvatske, ali poslijepodne stižu lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u unutrašnjosti.

Danas će u cijeloj Hrvatskoj prevladavati pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu gdje će temperature dosezati i do 35°C. Ipak, u unutrašnjosti, osobito u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru, poslijepodne se očekuje porast naoblake. Mjestimično su mogući pljuskovi, ponegdje i praćeni grmljavinom, pa budite na oprezu ako planirate aktivnosti na otvorenom. Vjetar će u početku dana biti slab do umjeren jugozapadni, ali sredinom dana dolazi do promjene – okreće na umjeren, lokalno i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, dok će krajem dana na sjevernom dijelu Jadrana bura biti u jačanju.

Najviše dnevne temperature kretat će se između 30 i 35°C, dok će minimalne jutarnje vrijednosti biti od 12 do 25°C, ovisno o regiji. U Zagrebu se očekuje pretežno sunčano vrijeme, ali poslijepodne je moguć kratkotrajan pljusak s grmljavinom, a vjetar će povremeno biti pojačan. Na moru će vrućine biti najizraženije, no i tamo se savjetuje oprez zbog moguće promjene vjetra i jačanja bure prema večernjim satima.

Za zagrebačku i osječku regiju upaljen je žuti alarm zbog jakog vjetra. Za riječku, splitsku i dubrovačku regiju žuti alarm je zbog iznimno visokih temperatura.

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

Pretežno sunčano te danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. U noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena naoblaka, a na krajnjem sjeveru lokalno je moguća i magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena, u prvom dijelu dana podno Velebita i jaka bura, poslijepodne sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka većinom od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 26 °C. Najviša dnevna od 29 do 34 °C, u gorju malo niža, objavio je DHMZ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...
GRAĐANI U STRAHU

Javili se iz tvrtke koja je dobila posao s otpadom u Gospiću: Iz odgovora nije ništa jasno...

Posebno želim naglasiti da se otpad neće samo skladištiti u Zaprešiću. Građani u tom pogledu mogu biti bez brige, stoji u odgovoru, ali nije pojašnjeno što će se s otpadom zapravo događati...
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj
UŽIVO Veliki prosvjed u subotu u Zagrebu zbog Like. Postavili binu, očekuje se tisuće ljudi...
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Veliki prosvjed u subotu u Zagrebu zbog Like. Postavili binu, očekuje se tisuće ljudi...

U Zagrebu će se u subotu, 5. rujna, održati prosvjed „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“, kojim organizatori žele upozoriti na problem desetaka tisuća tona opasnog otpada odloženog na području Gospića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026