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ZBOG ZLOSTAVLJANJA

Optužen bivši šef mažoretkinja Šćuric, DORH traži doživotnu zabranu rada s djecom

Piše Helena Tkalčević, Laura Šiprak,
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Optužen bivši šef mažoretkinja Šćuric, DORH traži doživotnu zabranu rada s djecom
Zagreb: Alen Šćurić koordinirao je Zagrebačke mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice HVZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Podignuta je optužnica protiv Alena Šćurica, kojeg je policija prijavila za 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta bivših mažoretkinja. Unatoč tome, prije mjesec dana ih je postrojavao

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv 55-godišnjeg muškarca iz Zagreba zbog povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona te spolnog uznemiravanja iz članka 156. stavka 1. Kaznenog zakona. Iako nisu naveli identitet, 24sata neslužbeno doznaje da je riječ o Alenu Šćuricu. 

- Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je počinio navedena kaznena djela u Zagrebu, u vremenu od  kolovoza 2007. do veljače 2025. godine. Također, optužnicom je predloženo da se okrivljeniku doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom - priopćili su iz DORH-a.

Njegovi odvjetnici nisu bili dostupni za komentar, a sam Šćuric nije htio ništa komentirati. 

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Alen Šćuric je u medijima bio u ožujku prošle godine kad ga je policija kazneno prijavila za 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta bivših mažoretkinja koje su u doba uznemiravanja bile djeca. Tad je uhićen, a sutkinja Županijskog suda u Zagrebu mu nije odredila istražni zatvor, ali je posebne mjere: ne smije stupati u kontakt sa žrtvama i svjedokinjama niti im se približavati. Jedan od razloga zašto nije bilo osnove za istražni zatvor je i taj što je tad već izašao iz tvrtke Zagrebačke mažoretkinje pa nije mogao ponoviti kazneno djelo. Međutim, on ih je opet postrojavao prije mjesec dana, 7. lipnja. Nazvali smo ga i javila se njegova supruga Suzana. 

- Ja sam bila tamo s curama - rekla je.

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Na našu opasku da je na stepenicama pri postrojavanju samo Šćuric, što je uslikao fotoreporter Pixsella, a ne ona, rekla je: 

 - Pustite čovjeka na miru, puna mi je kapa i toga i novinara. Što se to Vas tiče? Vas se to ne tiče. On se maknuo, on više nije u Mažoretkinjama. On nema veze s nikakvim kaznenim djelima.

Tvrdila je i da je Šćuric bio pozvan, što su organizatori događaja, Hrvatska vatrogasna zajednica, demantirali. Štoviše, kažu da je tvrtka sama tražila da nastupaju. 

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