Obavijesti

News

Komentari 0
TOP TEME I VIJESTI

PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Crni vikend, Šćuric i dalje postrojava mažoretkinje, Dalić ima prvih 11

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Crni vikend, Šćuric i dalje postrojava mažoretkinje, Dalić ima prvih 11
Foto: PIXSELL/24sata

Donosimo vam top priče iz prethodna 24 sata i sve što trebate znati o najvažnijim temama dana

Crni vikend na hrvatskim cestama. Četvero ljudi poginulo je u teškom frontalnom sudaru u Virovitici, a još troje motociklista u dvije nesreće na zadarskom području. Kasno sinoć, poginuo je i motociklist na A11 u blizini Velike Gorice u sudaru s automobilom.

UŽAS CRNI VIKEND Sedam mrtvih na cestama u dva dana: 'Smanjite gas, pazite na pravila i propise'
CRNI VIKEND Sedam mrtvih na cestama u dva dana: 'Smanjite gas, pazite na pravila i propise'

Na svečanoj proslavi 150. godina Hrvatske vatrogasne zajednice nastupale su Zagrebačke mažoretkinje, ali se pojavio i njihov bivši šef. Žena Alena Šćurica tvrdi da ga je angažirala HVZ, oni to demantiraju.

SKANDAL SE NASTAVLJA Šćurica snimili kako namješta mažoretkinje, on tvrdi: Bog s vama, kakve veze ja imam s tim
Šćurica snimili kako namješta mažoretkinje, on tvrdi: Bog s vama, kakve veze ja imam s tim

Ove je godine zbog ugriza poskoka u Hrvatskoj bilo pet intervencija, kako su nam odgovorili iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Provjerili smo, raspolažemo li s dovoljnim količinama protuotrova.

STRUČNJACI POZIVAJU NA OPREZ Hitna već pet puta intervenirala zbog ugriza otrovnica: Imamo li dovoljno zmijskog protuotrova?
Hitna već pet puta intervenirala zbog ugriza otrovnica: Imamo li dovoljno zmijskog protuotrova?

Izbornik Zlatko Dalić s pobjedom odlazi na Svjetsko nogometno prvenstvo. Slavlje (2-1) je hrvatskoj vrsti u Varaždinu u zadnjoj minuti donio Mario Pašalić. Svjestan je izbornik da su njegovi igrači mnogo griješili. 

- Znamo gdje smo, na nama je da popravimo i ispravimo neke stvari. Željeli smo da u ritam uđu Kovačić, Modrić i Gvardiol. Kovačiću još treba vremena. Znam s kojim ću početnih 11 ući u susret protiv Engleza. Ono što nam je donijelo tri medalje, od toga ne odustajem - rekao je.

DALIĆ ZNA 11 ZA ENGLEZE 'Ne odustajem od onoga što nam je donijelo tri medalje. Ne mogu do kraja sa senatorima...'
'Ne odustajem od onoga što nam je donijelo tri medalje. Ne mogu do kraja sa senatorima...'

Priča o Karlu Bukši, vatrogascu s Paga, koji je vlastitim automobilom preko zatvorenog Paškog mosta prevozio teško ozlijeđene pacijente do medicinske pomoći, na prvi pogled djeluje kao priča o herojstvu. Ali zapravo je riječ o priči o neuspjehu sustava.

KOMENTIRA: TEA KVARANTAN SOLDATIĆ Sustav mora postojati i onda kad junaka nema u blizini
Sustav mora postojati i onda kad junaka nema u blizini

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...
UŽAS U VIROVITICI

FOTO DETALJI STRAVE Preminuo je prije nego li je helikopter za bolnicu uopće uspio poletjeti...

Četvero je mrtvih. Dva automobila koja su sudjelovala u nesreći potpuno su smrskana. Jedan automobil od siline udara je završio na krovu...
Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju
STRAŠNE SCENE

Pijan sjeo na klupu u Zagrebu. Imao je eksploziv i dva oštra predmeta! Ljudi zvali policiju

Alkotestiran je te mu je izmjerena koncentracija alkohola od 2,14 g/kg u organizmu nakon čega je smješten u posebnu prostoriju do otrježnjenja...
PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru
JEDAN ZAVRŠIO NA KROVU

PRIZORI UŽASA KOD VIROVITICE Četvero mrtvih u teškom sudaru

Strašna prometna nesreća koja se danas oko 12.25 sati dogodila na sjevernoj obilaznici Virovitice odnijela je četiri života, a fotografije s mjesta tragedije svjedoče o silini sudara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026