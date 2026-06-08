PROPUSTILI STE? ČITAJTE! Crni vikend, Šćuric i dalje postrojava mažoretkinje, Dalić ima prvih 11

Crni vikend na hrvatskim cestama. Četvero ljudi poginulo je u teškom frontalnom sudaru u Virovitici, a još troje motociklista u dvije nesreće na zadarskom području. Kasno sinoć, poginuo je i motociklist na A11 u blizini Velike Gorice u sudaru s automobilom.

Na svečanoj proslavi 150. godina Hrvatske vatrogasne zajednice nastupale su Zagrebačke mažoretkinje, ali se pojavio i njihov bivši šef. Žena Alena Šćurica tvrdi da ga je angažirala HVZ, oni to demantiraju.

Ove je godine zbog ugriza poskoka u Hrvatskoj bilo pet intervencija, kako su nam odgovorili iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Provjerili smo, raspolažemo li s dovoljnim količinama protuotrova.

Izbornik Zlatko Dalić s pobjedom odlazi na Svjetsko nogometno prvenstvo. Slavlje (2-1) je hrvatskoj vrsti u Varaždinu u zadnjoj minuti donio Mario Pašalić. Svjestan je izbornik da su njegovi igrači mnogo griješili.

- Znamo gdje smo, na nama je da popravimo i ispravimo neke stvari. Željeli smo da u ritam uđu Kovačić, Modrić i Gvardiol. Kovačiću još treba vremena. Znam s kojim ću početnih 11 ući u susret protiv Engleza. Ono što nam je donijelo tri medalje, od toga ne odustajem - rekao je.

Priča o Karlu Bukši, vatrogascu s Paga, koji je vlastitim automobilom preko zatvorenog Paškog mosta prevozio teško ozlijeđene pacijente do medicinske pomoći, na prvi pogled djeluje kao priča o herojstvu. Ali zapravo je riječ o priči o neuspjehu sustava.