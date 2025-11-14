Obavijesti

UŽAS!

Optužena kantonalna ministrica u BiH: Ubrizgavala filere u WC-u, unakazila lice pacijentice...

Foto: YouTube/IPD- Institute for Population and Development

Ministrica zdravstva optužena za estetski zahvat u toaletu koji je trajno unakazio pacijenticu! Suđenje u Visokom izaziva buru

Tužiteljstvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Aide Salčinović, kantonalne ministrice zdravstva, zbog sumnji u teško narušavanje zdravlja pacijentice prilikom nepravilnog ubrizgavanja dermalnih filera.

Općinski sud u Visokom potvrdio je optužnicu prema kojoj se Salčinović tereti da je u lipnju 2021. godine izvršila estetski zahvat izvan ovlaštenog i medicinski pripremljenog prostora, bez propisanih uvjeta i pisanog pristanka pacijentice.

Prema navodima Tužiteljstva, zahvat je izveden 14. lipnja 2021. godine u toaletu, nakon čega je kod pacijentice I. B. nastalo ozbiljno i trajno narušavanje zdravlja. Optužnica opisuje stvaranje značajnih ožiljaka na desnoj strani lica, deformirajući ožiljak od unutrašnjeg očnog ugla prema obrazu, asimetriju zigomatičnih regija, propadanje mišića i potkožnog tkiva te trajno oštećenje mimike desne strane lica. Slične promjene zabilježene su i na lijevoj strani lica.

U vrijeme izvršenja spornog zahvata, Salčinović je radila kao liječnica hitne medicine u Kantonalnoj bolnici Zenica, dok dužnost kantonalne ministrice zdravstva obnaša od 2023. godine.

Nakon potvrde optužnice, očekuje se suđenje pred Općinskim sudom u Visokom, piše portal Klix.ba.

