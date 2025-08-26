Obavijesti

Optuženi Branko Šegon i Tihomir Kralj koji su od Mamića tražili čak 500.000 eura mita

Šegon je bivši pomoćnik Slavka Linića koji je morao otići kada se saznalo da je koristio povoljne kredite državnog HBOR-a, a Tihomir Kralj je bivši zamjenik ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec.

Uskok je podignuo optužnicu protiv bivših najbližih suradnika bivšeg SDP-ova ministra financija Slavka Linića. Branka Šegona i Tihomira Kralja se tereti da su nudili Zdravku Mamiću pomoć i ishođenju oslobađajućih presuda u postupcima koji su se tada vodili protiv njega u zamjenu za 500.000 eura mita. Šegon je bivši pomoćnik Slavka Linića koji je morao otići kada se saznalo da je koristio povoljne kredite državnog HBOR-a, a Tihomir Kralj je bivši zamjenik ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec.

Obojicu je javno prozvao Zdravko Mamić kada je već bio pobjegao u Hercegovinu jer je bio osuđen. Istraga je otvorena proljetos, a sada je Uskok digao optužnicu. Prema njoj, dvojac se pozvao na svoja poznanstva i veze kako bi pomogli Mamiću, ali on je odbio dati mito. 

Priopćenje donosimo u cijelosti: 

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 11. travnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1956.) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.
Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njenu korist. 

U prvom kaznenom postupku je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je ta osoba proglašena krivom zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, u odnosu na koju presudu je u tijeku bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. U drugom kaznenom postupku je tada trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja.

Toj osobi su I. i II. okr. ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njenu korist kao protuuslugu za zatraženo mito, pri čemu će se koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske koji je tada bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te s bivšim ministrom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Međutim, navedenu je ponudu ta osoba odbila.

