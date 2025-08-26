Optuženi Branko Šegon i Tihomir Kralj koji su od Mamića tražili čak 500.000 eura mita

Uskok je podignuo optužnicu protiv bivših najbližih suradnika bivšeg SDP-ova ministra financija Slavka Linića. Branka Šegona i Tihomira Kralja se tereti da su nudili Zdravku Mamiću pomoć i ishođenju oslobađajućih presuda u postupcima koji su se tada vodili protiv njega u zamjenu za 500.000 eura mita. Šegon je bivši pomoćnik Slavka Linića koji je morao otići kada se saznalo da je koristio povoljne kredite državnog HBOR-a, a Tihomir Kralj je bivši zamjenik ravnateljice Porezne uprave Nade Čavlović Smiljanec.

Obojicu je javno prozvao Zdravko Mamić kada je već bio pobjegao u Hercegovinu jer je bio osuđen. Istraga je otvorena proljetos, a sada je Uskok digao optužnicu. Prema njoj, dvojac se pozvao na svoja poznanstva i veze kako bi pomogli Mamiću, ali on je odbio dati mito.

Priopćenje donosimo u cijelosti:

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 11. travnja 2025., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1956.) zbog počinjenja kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njenu korist.

U prvom kaznenom postupku je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je ta osoba proglašena krivom zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, u odnosu na koju presudu je u tijeku bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske. U drugom kaznenom postupku je tada trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja.

Toj osobi su I. i II. okr. ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njenu korist kao protuuslugu za zatraženo mito, pri čemu će se koristiti autoritetom temeljenim na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanosti s bivšim glavnim državnim odvjetnikom Republike Hrvatske koji je tada bio zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske te s bivšim ministrom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Međutim, navedenu je ponudu ta osoba odbila.